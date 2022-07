“Me volvieron blanco de mentiras y calumnias; se metieron con mi familia”: Marta Lucía Ramírez

La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez no regresará a la política. Aunque dejó claro que quería ser presidenta de Colombia y, se quedó en el cargo solo porque el presidente Iván Duque se lo pidió en un momento difícil, también señaló que la decepcionó la dureza de las críticas en su contra.

“Yo en este momento sí necesitaba que esto terminara. Hice todo lo que podía, pero ya había muchas cosas que no dependían de mí y se salían de mis manos. Para mí fue sorpresivo cómo me volvieron el blanco de tantos ataques tan injustos, tantas mentiras y calumnias. Y lo más duro lo hicieron con mi esposo, se metieron con mi familia, con lo más sagrado. Uno siempre asume que la gente respeta algo; en este caso me pisotearon hasta un punto que concluí que no quería seguir en esto”, le dijo la actual vicepresidenta a Noticias RCN.

En medio de la entrevista, Ramírez se quebró y confesó que ha llorado en muchas ocasiones por lo que considera ataques injustos. “Sí llore mucho. Sentí cómo atropellaron todo. Yo llevo 40 años trabajando por Colombia con honestidad. Acabaron todo, pisotearon todo injustamente con mentiras”.

Ramírez también agregó que parte de los ataques se debieron a su condición de mujer. “Aquí ha habido hombres en la política que han sido corruptos, condenados y nunca los han tratado como me trataron a mí”.

El caso de su hermano

Uno de los casos relevantes que la vicepresidenta tuvo que afrontar en la mitad del gobierno fue la revelación de que hace dos décadas un hermano suyo había sido procesado en Estados Unidos por cargar drogas. “Yo tengo un hermano que hace 26 años cometió una falta grave. Lo que ocurrió con mi hermano ha pasado con otros funcionarios. Al general Naranjo, por ejemplo. La gente en ese caso lo entendió y lo respetó. A mí me generaron una imagen que no corresponde con lo que yo soy. Aquí hay unos sicarios en las redes sociales que se han dedicado a acabar con las personas y su reputación”, puntualizó.

La política

La vicepresidenta también confesó que en abril de 2021 había decidido renunciar a su cargo para perseguir una candidatura a la Presidencia, pero por los hechos del paro el presidente le pidió que se quedara. “Estando afuera voy a señalar todas las cosas que se deben hacer bien para hacer bien la política. Yo no voy a salir a hacer oposición a un gobierno que ni siquiera ha comenzado. Eso es infame. No tengo ningún interés de continuar en la política”, concluyó.