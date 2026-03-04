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Más de 200 familias desplazadas en Cumbitara, Nariño, por enfrentamientos entre grupos criminales

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, decenas de familias de seis veredas han tenido que salir huyendo de sus hogares por cuenta de los combates entre disidencias, ELN y las AUN.

Noticias RCN

abril 03 de 2026
07:54 p. m.
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La violencia entre grupos armados ilegales en zona rural de Cumbitara, Nariño, les ha robado la tranquilidad a los habitantes de esta región.

De acuerdo con un informe de la Defensoría del Pueblo, emitido en las últimas horas, decenas de familias de al menos seis veredas han tenido que abandonar sus hogares para proteger su vida.

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“Los combates han generado desplazamientos masivos hacia la cabecera del corregimiento Sidón, de más de 200 familias provenientes de las veredas de Santa Elena, el Desplayado, La Florida, San José del Bijao, Boca de Mares y San Agustín”, dice el comunicado.

Quiénes están detrás de la ola violenta

Estas disputas territoriales, según el Ministerio Público, serían entre el frente Franco Benavides de las disidencias al mando de alias Iván Mordisco, los Comuneros del Sur y las autodenominadas Autodefensas Unidas de Nariño.

La Defensoría también hizo un llamado al Estado y distintas instituciones para atender a las víctimas desplazadas por esta situación.

Primero, instó a los grupos armados ilegales a cesar de inmediato los combates que afectan principalmente a la población civil.

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Además, pidió a los ministerios del Interior, Educación, Defensa y Salud, a la Unidad para las Víctimas, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y otras entidades gubernamentales, activar medidas y protocolos que permitan acompañar a las comunidades afectadas.

La Defensoría resaltó, además, la Alerta Temprana emitida en 2024, en la que se había advertido el riesgo derivado de la disputa entre disidencias de ‘Iván Mordisco’, el ELN, la Segunda Marquetalia y las AUN.

Gobernación convoca consejo de seguridad

A través de su cuenta de X, el gobernador de Nariño rechazó de manera enfática los hechos violentos y convocó un consejo extraordinario de seguridad para restablecer el orden público en la región.

El mandatario calificó los hechos como “una ruptura de la estabilidad territorial y del control institucional”, debido a las afectaciones directas a la política de paz territorial en el departamento.

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