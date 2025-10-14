CANAL RCN
Colombia

Revelan presunto plan para atentar contra el contralor general, Paloma Valencia y Catherine Juvinao

La Defensoría del Pueblo confirmó que la alerta de la existencia del posible atentado la hizo el Gobierno Nacional.

Revelan presunto plan para atentar contra el contralor general, Paloma Valencia y Catherine Juvinao
Foto: X @CarlosHernanR1 @PalomaValenciaL @CathyJuvinao

Noticias RCN

octubre 14 de 2025
07:55 p. m.
En las últimas horas, la Defensoría del Pueblo encendió las alarmas tras conocerse un presunto plan de atentado contra el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, y las congresistas Catherine Juvinao y Paloma Valencia.

En un comunicado, advirtió que la posible existencia de este plan implica una amenaza directa a los derechos fundamentales de las víctimas potenciales, “a la vida, la integridad personal y al ejercicio de derechos políticos. Además, haría un daño muy serio a nuestra democracia”.

Gobierno Nacional reveló presunto plan criminal contra funcionarios

La existencia de este plan criminal ha generado distintas reacciones y la adopción de medidas de protección inmediatas para las tres figuras públicas.

La Defensoría reconoció la rápida respuesta del Estado:

Destacamos que haya sido el propio Gobierno Nacional quien haya identificado este plan y haya adoptado medidas de protección inmediatas.

Sin embargo, hizo un llamado urgente a la Fiscalía para que avance en el esclarecimiento de los hechos y se logre la judicialización de los responsables.

“Es fundamental que la Fiscalía pueda avanzar urgentemente en el esclarecimiento de estos hechos y, de ser el caso, en la judicialización de los responsables”, insistió la Defensoría.

Piden reforzar esquemas de seguridad de funcionarios amenazados

El partido Alianza Verde, al que pertenece la representante Juvinao, publicó un comunicado en el que manifestó su rechazo ante los hechos.

“Rechazamos de manera categórica cualquier intento de silenciar a quienes desde su rol de representación democrática ejercen el control político y defienden los derechos de los ciudadanos".

El partido también pidió mantener reforzado el esquema de seguridad de la congresista:

Solicitamos a las autoridades competentes mantener y evaluar permanentemente el esquema de seguridad ya reforzado de la representante Catherine Juvinao, garantizando su eficacia.

Por su parte, líderes políticos de diferentes bancadas coincidieron en que el ataque no solo busca silenciar voces críticas, sino también intimidar el ejercicio del control institucional.

