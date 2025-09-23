Bogotá le declara la guerra a los mal parqueados: 43.000 conductores han sido sancionados en el 2025

Bogotá sigue buscando estrategias para desincentivar el mar parqueo en la ciudad.

Las autoridades no solo apostaron por la instalación de zonas de pago, también reforzaron los operativos para encontrar y sancionar a quienes generan mayor congestión, incrementan los riesgos de siniestralidad y reducen el espacio de peatones y ciclistas al invadir el espacio público.

De acuerdo con el último balance de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), se han desarrollado 10.824 operativos de control en lo que va del 2025 para atacar esta conducta peligrosa:

“Estos controles se priorizan en zonas estratégicas de la ciudad, identificadas como focos de mal parqueo a partir de datos recopilados por la entidad, peticiones de la ciudadanía y trabajo conjunto con las alcaldías locales”.

¿Cuáles son las localidades con mayor número de vehículos mal parqueados?

Según la cartera de Movilidad, en lo corrido del 2025 se han impuesto 43.727 sanciones a conductores que dejaron su vehículo mal parqueado.

Llama la atención que la mayoría de correctivos han sido impuestos en las mismas tres localidades: Chapinero, en el centro – norte de la ciudad; Teusaquillo, en el centro de la ciudad, y Fontibón, en el occidente de la ciudad.

Además, en lo que va del año 8.000 casos por reincidencia en infracciones de tránsito relacionadas con la invasión del espacio público han sido abiertos.

En un último operativo en el Parque de la 93 casi 30 conductores fueron multados:

Sobre el más reciente operativo, la Secretaría de Movilidad informó que “se realizó en los alrededores del Parque de la 93, en un operativo en el que se impusieron 29 órdenes de comparendo a personas que estaban dificultando la movilidad del lugar por estar mal parqueadas y se realizaron dos inmovilizaciones a vehículos en estado de abandono”.

Los conductores mal parqueados recibirán, de acuerdo con el Código Nacional de Tránsito, una multa de 604.100 pesos en el 2025, y su vehículo, al igual que en el último operativo registrado en la ciudad, podría ser inmovilizado.