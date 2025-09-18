CANAL RCN
Economía

Freno a las multas automáticas: hay novedad con el SOAT y la tecnomecánica para conductores

El Consejo de Estado frenó las multas automáticas por SOAT y técnico-mecánica. Conozca qué cambia para los conductores de carros y motos en Colombia tras la decisión.

SOAT motos y carros
Foto: Freepik

Noticias RCN

septiembre 18 de 2025
07:41 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un reciente fallo del Consejo de Estado cambió las reglas del juego para miles de conductores en Colombia.

Revisión tecnico-mecánica gratis: el beneficio que muchos conductores desconocen
RELACIONADO

Revisión tecnico-mecánica gratis: el beneficio que muchos conductores desconocen

El alto tribunal determinó que los agentes de tránsito no podrán imponer comparendos a carros o motos que carezcan de SOAT o revisión técnico-mecánica cuando no estén circulando, sino únicamente basados en reportes del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Con esta decisión, se pone freno a la figura de las llamadas “multas automáticas”, que habían sido avaladas por circulares del Ministerio de Transporte en 2013 y 2014. Estas disposiciones permitían sancionar directamente con base en los registros del sistema, sin necesidad de verificar la circulación del vehículo.

¿Qué significa la decisión del Consejo de Estado para conductores?

En la práctica, esto implica que si un carro o una moto permanecen guardados en un garaje, parqueadero o fuera de circulación, no podrán ser multados por no portar al día documentos como el SOAT o la revisión técnico-mecánica.

Dan a conocer qué es lo que más revisan en la tecnicomecánica de motos en 2025
RELACIONADO

Dan a conocer qué es lo que más revisan en la tecnicomecánica de motos en 2025

Por ejemplo, si un agente verifica en el RUNT que un vehículo estacionado no tiene vigente el seguro obligatorio, no podrá imponer una multa porque no existe evidencia de que el automotor esté circulando.

De esta manera, la sentencia protege a los ciudadanos que tienen sus vehículos fuera de uso, pero también hace un llamado a quienes circulan diariamente, pues el requisito sigue siendo obligatorio para rodar en las vías.

La evasión de Soat y tecnomecánica, un problema en Colombia

A pesar de este beneficio para quienes no usan sus vehículos, el panorama general sigue siendo preocupante.

Según datos del RUNT, el 48 % del parque automotor nacional no cuenta con SOAT vigente, mientras que la evasión de la revisión técnico-mecánica alcanza el 57 % en todo el país.

¿Qué tipo de luces deben llevar las motos en Colombia? Ley es clara con ello y la multa saldría costosa
RELACIONADO

¿Qué tipo de luces deben llevar las motos en Colombia? Ley es clara con ello y la multa saldría costosa

El caso de las motocicletas es aún más alarmante, pues cerca del 62,5 % no tiene SOAT, lo que incrementa los riesgos en caso de accidentes y genera un fuerte impacto en los costos de salud pública.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

España

Airbnb y otras plataformas deberán eliminar 53.000 alojamientos turísticos por nueva ley

Comercio

Bogotá Despierta 2025 tiene fecha: la capital se prepara para una noche de compras

Secretaría de Hacienda

Casi 7.000 morosos incumplieron el pago del predial en Bogotá: perderían importante beneficio

Otras Noticias

Estados Unidos

Las principales razones por las que lo pueden deportar de Estados Unidos

¿Permanece en EE. UU.? Tres errores comunes que lo pueden llevar a la deportación.

OMS

OMS advierte el aumento en el número de defunciones por cólera en el mundo

Las estadísticas revelaron un aumento por segundo año consecutivo en sesenta países.

Medellín

Capturan a red señalada de explotar a niños indígenas con fines de mendicidad en Antioquia

Viral

La Jesuu sufrió contundente accidente automovilístico: ¿una extremidad estaría comprometida?

Dayro Moreno

Desde Argentina le pidieron a Edinson Cavani ser como Dayro Moreno