Freno a las multas automáticas: hay novedad con el SOAT y la tecnomecánica para conductores

Un reciente fallo del Consejo de Estado cambió las reglas del juego para miles de conductores en Colombia.

El alto tribunal determinó que los agentes de tránsito no podrán imponer comparendos a carros o motos que carezcan de SOAT o revisión técnico-mecánica cuando no estén circulando, sino únicamente basados en reportes del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Con esta decisión, se pone freno a la figura de las llamadas “multas automáticas”, que habían sido avaladas por circulares del Ministerio de Transporte en 2013 y 2014. Estas disposiciones permitían sancionar directamente con base en los registros del sistema, sin necesidad de verificar la circulación del vehículo.

¿Qué significa la decisión del Consejo de Estado para conductores?

En la práctica, esto implica que si un carro o una moto permanecen guardados en un garaje, parqueadero o fuera de circulación, no podrán ser multados por no portar al día documentos como el SOAT o la revisión técnico-mecánica.

Por ejemplo, si un agente verifica en el RUNT que un vehículo estacionado no tiene vigente el seguro obligatorio, no podrá imponer una multa porque no existe evidencia de que el automotor esté circulando.

De esta manera, la sentencia protege a los ciudadanos que tienen sus vehículos fuera de uso, pero también hace un llamado a quienes circulan diariamente, pues el requisito sigue siendo obligatorio para rodar en las vías.

La evasión de Soat y tecnomecánica, un problema en Colombia

A pesar de este beneficio para quienes no usan sus vehículos, el panorama general sigue siendo preocupante.

Según datos del RUNT, el 48 % del parque automotor nacional no cuenta con SOAT vigente, mientras que la evasión de la revisión técnico-mecánica alcanza el 57 % en todo el país.

El caso de las motocicletas es aún más alarmante, pues cerca del 62,5 % no tiene SOAT, lo que incrementa los riesgos en caso de accidentes y genera un fuerte impacto en los costos de salud pública.