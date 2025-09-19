Aviso a conductores en Colombia con dura multa por práctica común en semáforos: incluso si está detenido el vehículo

A diario, son cientos de infracciones las que se cometen en las vías de las principales ciudades del país. Algunos conductores incurren en prácticas, que, si bien no tienen conocimiento de ellas, son sancionables por parte de las autoridades competentes.

Una de las más comunes es el uso de del celular, acción que, según el Código Nacional de Tránsito, advierte por una multa. Sin embargo, muchos conductores hacen uso de su dispositivo incluso cuando el vehículo detenido y es ahí donde muchos caen en la ignorancia.

El Código Nacional de Tránsito tipifica la infracción C-38, la cual prohíbe expresamente usar el teléfono mientras se conduce, aun cuando el vehículo está detenido en un semáforo.

La dura multa a la que se enfrentan los conductores por esta práctica

De acuerdo con el Código, incurrir en esta infracción genera una dura multa económica.

Esta, contempla una multa de 15 SMLDV (aproximadamente COP 580.000) para el conductor o propietario del vehículo que use “sistemas móviles de comunicación o teléfonos instalados en los vehículos al momento de conducir, exceptuando si estos son utilizados con accesorios o equipos auxiliares que permitan tener manos libres”. La norma incluye cuando el carro está detenido en semáforos en rojo.

Los datos advierten que el 96,5% de conductores en Colombia percibe el uso de celular al conducir como un alto riesgo de accidente.

La reincidencia de esta infracción puede llevar a las autoridades a suspender la licencia del propietario del vehículo.

¿Existen excepciones en esta norma?

Ahora, sí existen excepciones, pues en la normativa se establece que no se incurre en la infracción C.38 cuando el vehículo está estacionado con el motor apagado o cuando se utilizan sistemas de manos libres que permitan operar el teléfono sin manipularlo directamente.