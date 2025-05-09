CANAL RCN
Colombia Video

Más de mil personas desplazadas en Arenal, sur de Bolívar, por acciones del ELN

Habitantes de los corregimientos de San Agustín y Santo Domingo llegaron a la cabecera municipal para buscar refugio.

Noticias RCN

septiembre 05 de 2025
08:34 p. m.
El Sur de Bolívar nuevamente enfrenta una crisis humanitaria por cuenta de la presencia del ELN en el territorio.

En tan solo tres días, más de mil habitantes del municipio de Arenal abandonaron sus viviendas, huyendo de las amenazas del grupo armado ELN. Los desplazados llegaron a la cabecera municipal en busca de refugio, donde las autoridades locales intentan atender la emergencia humanitaria.

Sin embargo, reconocen que los recursos disponibles son insuficientes para responder a la magnitud de la crisis.

Desplazados cambiaron sus casas por carpas

“Eran las 6:00 de la tarde cuando nos llegó el mensaje que teníamos que salir inmediatamente, recoger y venirnos. No tuvimos tiempo de nada, tocó dejar todo botado”, contó a Noticias RCN Pablo Macías, un habitante de la zona que cuida una finca de cacao junto con su familia.

“Salimos y todo quedó atrás, todo lo que hemos construido en tantos años de lucha quedó botado en el territorio”, afirmó Javier Toro, líder de desplazados en Arenal.

Las declaraciones del alcalde de Arenal sobre los desplazados

“La información que nos traen es que se le está indicando a las otras veredas que deben desocupar, entonces nos están informando que vienen más personas, que vienen más familias”, dijo a Noticias RCN el alcalde de Arenal, Ramón Zayas.

