Mauricio Hoyos: su parentesco con Miguel Uribe y el emotivo mensaje tras su fallecimiento

Finalmente se confirmó la dolorosa noticia de que Miguel Uribe Turbay no resistió tras el atentado perpetrado en su contra el pasado 7 de junio en el occidente de Bogotá. El senador y precandidato presidencial falleció en la Fundación Santa Fe tras pasar más de dos meses hospitalizado.

Los mensajes en su honor no se hicieron esperar y desde su círculo cercano le dedicaron sentidas palabras. Su esposa María Claudia Tarazona, su hermana María Carolina Hoyos y su prima Paola Turbay fueron algunas de las que se pronunciaron, pero también hubo palabras de un hombre que fue como un hermano para Uribe.

¿Quién es Mauricio Hoyos Holguín?

Mauricio Hoyos Holguín es un empresario y una personalidad de televisión en el programa de 'Shark Tank'. Actualmente se desempeña como el CEO de la empresa Sencia, la cual administra el estadio 'El Campín' de Bogotá.

Aunque no tenían lazos de sangre, sí fueron como hermanos. Miguel Uribe es hermano de María Carolina Hoyos por parte de su madre, la periodista Diana Turbay, esta a la vez es hermana de Mauricio Hoyos por parte de su padre Luis Francisco Hoyos Villegas.

Es decir, serían hermanastros. En el mensaje compartido por Mauricio Hoyos, lo despidió con un "vuela alto hermanito querido, te amamos".

El sentido mensaje de Mauricio Hoyos a Miguel Uribe Turbay

Hoy estoy sin palabras y con un dolor en el corazón que no puedo explicar. Migue, fuiste el papá de los guerreros, dos meses luchando como un gigante.

"Nos dejas un vacío imposible de llenar y un amor que nos acompañará siempre. No solo te llora tu familia, todo el país está de luto".

"Vuela alto, hermanito querido. Desde aquí cuidaremos de los tuyos. Te amamos para siempre".