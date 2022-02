Un bebé habría acelerado el plan de Jhonier para asesinar a Mauricio Leal y Marleny Hernández

Según nuevos detalles, si todo se resumiera a un plan de Jhonier Leal para quedarse con el dinero, este podría haberse acelerado luego de una impactante revelación de Mauricio Leal a su familia.

Un hijo de Mauricio Leal sería el heredero directo de su fortuna, un impedimento para que Jhonier accediera al dinero y los bienes.

“En el tema de los bienes, ya no serían dos personas para matarlo, sino tres. Lo del bebé, creo, despertó más rabia en él. Diría: ‘es imposible que un niñito venga a quitarme lo que me merezco’, eso es lo que pensaría una persona mal de la cabeza que se merece, una persona que no trabaja por nada”, sostiene Shaira.