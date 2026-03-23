"No necesito que nadie me adorne de lo que no soy": Claudia López habla del centro y su aspiración presidencial

Son catorce los rostros que aparecerán en el tarjetón de la primera vuelta presidencial el próximo 31 de mayo. Uno de ellos es el de la candidata y exalcaldesa de Bogotá, Claudia López.

En entrevista con Noticias RCN, López habló sobre parte de su plan de gobierno, la lucha contra la corrupción, el papel de las mujeres en la política y respondió las preguntas de Daniela Galvis, una joven internacionalista, feminista y defensora de los animales.

¿Cuál es el balance político que hace de las elecciones del 8 de marzo?

Pues 618.000 dijeron que nos quieren ver en la Presidencia con una nueva historia para defender a la clase media, para gobernar sin corrupción que es lo que he hecho toda la vida.

Para que con Leonardo, que se cansó de ser defensor de la salud y ver cómo la gente no recibía medicamentos y tratamientos ni con tutela, quiso meterse al gobierno para solucionar ese problema.

Para que la seguridad vuelva a los barrios y veredas, para enfrentar el crimen con decisión, para que la gente tenga educación salud, trabajo, cuidado para las mujeres.

¿No siente que esta campaña está siendo más difícil que las anteriores?

Claro, tenemos a Álvaro Uribe reencauchado, el legado de Petro fue reencauchar a Álvaro Uribe y la derecha, les dio oxígeno.

Petro es otro monstruo político, tiene el gobierno, reformas sociales que han sido constructivas y útiles para la gente que yo quiero continuar. Pero también tiene corrupción y clientelismo, entonces nosotros dos luchando contra ese par… fácil no iba a ser.

¿Cuál es la estrategia para desmontar esas dificultades?

En términos realistas es que todo el mundo nos va a tratar de desestimar. Empezamos en 100 candidatos, vamos en 14 y de cuartos entre esos, no de últimos. Ya derrotamos la consulta de la corrupción de Roy y Quintero.

El 31 de mayo en la primera vuelta no se va a elegir presidente, se elegirá el 21 de junio en segunda vuelta. Entonces en mayo se va a decidir si la clase media, la que trabaja, la que no roba, la que nunca ha cogido un fusil, la que paga impuestos, queda bien representada o no.

¿Qué es hoy el centro y qué tanto chance tiene de llegar?

El centro de ‘perratió’. Si Oviedo es de centro, si Paloma es de centro, si Roy y Quintero los corruptos son de centro, Sergio Fajardo es de centro, pues se volvió una palabra con la que todo el mundo quiere posar. Yo escogí un vicepresidente que no tiene que posar de nada.

Yo no escogí a Leonardo para parecer mujer diversa, de clase media e incluyente; yo lo soy. No necesito que nadie me adorne de lo que no soy.

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Paloma se enorgullece de tumbarle las reformas sociales al gobierno. Iván Cepeda nos ofrece continuar con la paz total, que es la impunidad total, yo no puedo apoyar eso.

Yo tengo muchas diferencias con Álvaro Uribe, pero la paz con los paramilitares desmovilizó a 27.000 criminales. La paz del presidente Santos desmovilizó a 13.500 criminales de las Farc. La paz total de Petro no ha desmovilizado ni un criminal, por el contrario; es imposible apoyar eso.

¿Llegó la hora de tener a una mujer en la Presidencia?

Yo creo que sí, hay perfecta posibilidad, o es Paloma Valencia o soy yo. Creo que las mujeres en general sí representamos un nuevo estilo de liderazgo, Paloma, por ejemplo, es menos sectaria que Uribe.

Es el momento y no solo creo que estemos listos, incluso diría que Colombia está urgida del tipo de liderazgo constructivo, con carácter, con amor, con firmeza y sin corrupción que tenemos las mujeres.

¿Si hubiera una idea novedosa para luchar contra la corrupción, cuál sería?

Decir No a los Roys, a los Quinteros, a los corruptos en campaña. Decir No.

Cree que no hubo gente que me dijera y me tentara en la Alcaldía para contratos y puestos y le dije mire: la segunda insinuación que me haga de eso, yo misma lo denuncio ante la Fiscalía.

No hago campaña, ni gobierno con corruptos. El problema hoy no es de leyes, les damos más duro, es cuestión de decir No y de tomar decisiones.

El centralismo presidencialista es la mata de la corrupción, porque a alcaldes y gobernadores les toca venir a Bogotá con rodilleras, pagarle al congresista para que le consiga la cita, al contratista para que le den el aval del proyecto, y al de Planeación y Hacienda para que le apruebe la partida.

Por eso digo, Planeación Nacional se debe volver Planeación Regional.

¿Cómo va a ser la estrategia de seguridad para proteger a los niños del reclutamiento?

Seguridad es tener un sistema de educación pública de calidad en todas las veredas y ciudades de Colombia, que le garantice a los niños de 0-5 años un sistema de cuidado. Que tengan jardín, estimulación temprana, que puedan ir al colegio, que cuando salgan puedan estar cuidados, que tengan alimentación oportuna.

Que si están en el colegio puedan ir, no como en el Catatumbo, donde hace dos años 46.000 niños no pueden estudiar porque el ELN y las disidencias tienen cercados de minas los colegios.

Un millón de becas como Jóvenes a la U en todo el país, para que cuando terminen tengan una opción. La seguridad también es fuerza pública legítima y tecnología, no gabelas de la paz total, que nuestros campesinos no se quiebren.