Tensión en el Pacto Histórico: pugna entre Carolina Corcho y María José Pizarro por la cabeza de lista al Senado

Este domingo 26 de octubre, el Pacto Histórico celebró su consulta interna con una participación de 2,7 millones de votantes.

El resultado fue considerado un hito democrático por sus integrantes, pero la jornada también dejó al descubierto una fuerte disputa interna por el liderazgo de la lista al Senado.

La controversia enfrenta a la exministra de Salud Carolina Corcho y a la senadora María José Pizarro, dos figuras clave del movimiento. Corcho aseguró públicamente que, por haber ocupado el segundo lugar en la consulta presidencial, le corresponde encabezar la lista al Congreso.

Sin embargo, documentos compartidos por el comité político del Pacto contradicen esa versión.

¿Cómo se conformarán las listas al Congreso del Pacto Histórico?

En el artículo 2 de un acta suscrita el 26 de octubre, se establece que la conformación de las listas será definida por consenso del comité político.

Según fuentes internas, esa decisión ya se tomó el pasado 26 de septiembre, en una reunión en la que participó el presidente Gustavo Petro. Allí se acordó que María José Pizarro lideraría la bancada del Senado.

“Carolina Corcho participó en la consulta presidencial, perdió y debe asumir las consecuencias de sus decisiones. De eso se trata, precisamente, la democracia”, expresó María José Pizarro en un reciente pronunciamiento en X, quien reafirmó ese consenso y cuestionó la postura de Corcho.

La senadora también destacó el carácter histórico del proceso: “el Pacto Histórico ha marcado un hito en la democracia colombiana al implementar una ruta inédita: la elección de sus candidatos a la Presidencia y al Congreso mediante voto popular directo”.

Daniel Quintero anuncia que inscribirá su comité de firmas

Mientras tanto, Daniel Quintero, quien también participó en la consulta, anunció que comenzará a recoger firmas para una eventual candidatura presidencial.

Todo indica que no se sumará al Frente Amplio en marzo, debido a los cortos tiempos de inscripción y a sus tensas relaciones con sectores del Pacto Histórico. Su propuesta de “resetear la política”, incluyendo el cierre del Congreso y notarías, no logró calar en la izquierda.

Quintero asegura que su movimiento logró posicionar varios nombres en la lista al Congreso, entre ellos Pedro Flórez, Laura Ahumada y Alex Flórez.

Aunque aún no define si irá a primera vuelta, sus cálculos lo mantienen en carrera.