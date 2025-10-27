CANAL RCN
Colombia Video

Tensión en el Pacto Histórico: pugna entre Carolina Corcho y María José Pizarro por la cabeza de lista al Senado

La tensión surgió tras la afirmación de Carolina Corcho de que, por quedar segunda en la consulta, debe liderar la lista al Congreso.

Noticias RCN

octubre 27 de 2025
08:43 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este domingo 26 de octubre, el Pacto Histórico celebró su consulta interna con una participación de 2,7 millones de votantes.

“No es competencia de la Registraduría”: Penagos sobre inscripción por firmas de Daniel Quintero
RELACIONADO

“No es competencia de la Registraduría”: Penagos sobre inscripción por firmas de Daniel Quintero

El resultado fue considerado un hito democrático por sus integrantes, pero la jornada también dejó al descubierto una fuerte disputa interna por el liderazgo de la lista al Senado.

La controversia enfrenta a la exministra de Salud Carolina Corcho y a la senadora María José Pizarro, dos figuras clave del movimiento. Corcho aseguró públicamente que, por haber ocupado el segundo lugar en la consulta presidencial, le corresponde encabezar la lista al Congreso.

Sin embargo, documentos compartidos por el comité político del Pacto contradicen esa versión.

Daniel Quintero anuncia que inscribirá su comité de firmas para las elecciones: “Sin partidos”
RELACIONADO

Daniel Quintero anuncia que inscribirá su comité de firmas para las elecciones: “Sin partidos”

¿Cómo se conformarán las listas al Congreso del Pacto Histórico?

En el artículo 2 de un acta suscrita el 26 de octubre, se establece que la conformación de las listas será definida por consenso del comité político.

Según fuentes internas, esa decisión ya se tomó el pasado 26 de septiembre, en una reunión en la que participó el presidente Gustavo Petro. Allí se acordó que María José Pizarro lideraría la bancada del Senado.

Iván Cepeda, ganador de la consulta interna del Pacto Histórico
RELACIONADO

Iván Cepeda, ganador de la consulta interna del Pacto Histórico

“Carolina Corcho participó en la consulta presidencial, perdió y debe asumir las consecuencias de sus decisiones. De eso se trata, precisamente, la democracia”, expresó María José Pizarro en un reciente pronunciamiento en X, quien reafirmó ese consenso y cuestionó la postura de Corcho.

La senadora también destacó el carácter histórico del proceso: “el Pacto Histórico ha marcado un hito en la democracia colombiana al implementar una ruta inédita: la elección de sus candidatos a la Presidencia y al Congreso mediante voto popular directo”.

“Interpondremos recurso de casación”: Iván Cepeda tras la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de absolver a Álvaro Uribe
RELACIONADO

“Interpondremos recurso de casación”: Iván Cepeda tras la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de absolver a Álvaro Uribe

Daniel Quintero anuncia que inscribirá su comité de firmas

Mientras tanto, Daniel Quintero, quien también participó en la consulta, anunció que comenzará a recoger firmas para una eventual candidatura presidencial.

Todo indica que no se sumará al Frente Amplio en marzo, debido a los cortos tiempos de inscripción y a sus tensas relaciones con sectores del Pacto Histórico. Su propuesta de “resetear la política”, incluyendo el cierre del Congreso y notarías, no logró calar en la izquierda.

Quintero asegura que su movimiento logró posicionar varios nombres en la lista al Congreso, entre ellos Pedro Flórez, Laura Ahumada y Alex Flórez.

Aunque aún no define si irá a primera vuelta, sus cálculos lo mantienen en carrera.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Disidencias de las Farc

Capturan a El Paisa, vinculado en el plan de asesinato de 'Calarcá' contra la gobernadora de Tolima

ELN

¿Qué es el "juicio revolucionario" con el que el ELN amenaza a funcionarios del CTI y Policía secuestrados?

Bogotá

Ataque sicarial en Teusaquillo: hombre fue baleado cerca de la Gobernación de Cundinamarca

Otras Noticias

Artistas

¿Pipe Bueno es el padre de Domenic? así respondió el cantante tras las críticas

Pipe Bueno responde a los comentarios sobre el aspecto físico de su hijo Domenic.

Resultados lotería

Resultado de las loterías de Cundinamarca y Tolima de hoy, lunes 27 de octubre de 2025

Consulta los resultados de las loterías de Cundinamarca y Tolima de hoy, lunes 27 de octubre de 2025. Revisa aquí los números ganadores y verifica si tu billete fue premiado.

Independiente Santa Fe

Alfonso Cañón explotó tras derrota de Santa Fe ante Millonarios y envió fuerte mensaje a jugadores

Inteligencia Artificial

Google reactivará planta nuclear en Iowa para alimentar su infraestructura de inteligencia artificial

EPS

Laboratorios denuncian deudas por 4.2 billones de pesos de las EPS