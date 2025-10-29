Alistan importante megaobra que habrá en el extinto Cici 'AquaPark': así será

Ubicado estratégicamente en el Parque El Salitre, contiguo al tradicional Salitre Mágico, este complejo acuático fue durante casi dos décadas un destino predilecto para familias y jóvenes que buscaban una alternativa de esparcimiento en una capital alejada del mar.

Durante su estadía, el Cici se consolidó como un hito de la recreación bogotana, contando con más de 20 piscinas climatizadas, entre ellas una icónica piscina de olas con capacidad para cientos de personas, además de varias zonas de juegos y entretenimiento infantil. El hecho de ofrecer piscinas climatizadas era un gran diferenciador para millones de ciudadanos.

Sin embargo, a pesar de su popularidad y la añoranza que hoy despierta, el parque acuático cerró sus puertas de manera definitiva en abril de 2016. Este cese de operaciones se dio en medio de un velo de misterio y diversas especulaciones. Aunque la versión institucional del momento apuntó a la necesidad de realizar adecuaciones de infraestructura para cumplir con las normas de sismorresistencia vigentes, esas obras nunca se ejecutaron.

La nueva megaobra que habrá en lugar del Cici Aquapark

El destino del predio, contiguo al Salitre Mágico y bajo la tutela del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), fue definido a través de una Asociación Público-Privada (APP) que busca revitalizar y modernizar todo el complejo recreativo.

La obra que se levanta en el lugar es un ambicioso Centro de Entretenimiento Familiar (CEF). Este nuevo desarrollo busca complementar la oferta lúdica del vecino parque de diversiones, pero sin revivir el concepto de parque acuático, una decisión fundamentada en los ya mencionados altos costos de operación y mantenimiento de este tipo de complejos en Bogotá.

El proyecto de transformación, que representa una inversión considerable, contempla la repotenciación y el reforzamiento de la cimentación y estructura principal de lo que fuera el Cici Aquapark para convertirlo en un moderno centro de múltiples usos.

Entre los elementos claves de esta megaobra se encuentran: una Plazoleta Multipropósito, esencial para la realización de eventos y actividades al aire libre; locales comerciales para dinamizar la experiencia del visitante; la renovación de zonas deportivas con canchas de fútbol cinco (F5), juegos infantiles y zonas biosaludables; y la construcción o adecuación de áreas de servicio como taquillas y tanques de agua.

Según el Instituto Distrital de Recreación y Deporte valor del proyecto asciende a $967.973.971.285, con precios de referencia a diciembre de 2017.

“Este monto incluye la realización de los estudios y diseños a fase III, la obtención de la totalidad de permisos y licencias de construcción, la ejecución de las obras pactadas, así como la operación y el mantenimiento de la infraestructura durante 25 años, en cumplimiento de los indicadores de servicio establecidos”, confirmó el IDRD.

Se prevé que el 31 de octubre de este año el concesionario entregue las obras construidas en la fase inicial del proyecto.