Viajeros se verán afectados este puente festivo de agosto: popular municipio declaró toque de queda

Para este fin de semana festivo del 18 de agosto, se estima que millones de colombianos alisten maletas para viajar a municipios aledaños a su ciudad. Girardot, Melgar, Flandes, La Mesa, entre otros que quedan cerca a Bogotá, se alistan para recibir a turistas.

No obstante, uno de estos dio a conocer malas noticias para aquellos que lo vayan a visitar, pues se decretó toque de queda. Se trata del municipio de Melgar, Tolima, que mediante su alcalde Iván López, busca controlar la situación de tensión que se ha intensificado de cara a las próximas elecciones para elegir al nuevo mandatario de la ciudad.

Así será el toque de queda este fin de semana en Melgar

El decreto establece que la restricción a la movilidad aplicará durante los días 15 y 16 de agosto, coincidiendo con el puente festivo, y se extenderá desde las 11:00 p.m. hasta las 5:00 a.m., afectando tanto la zona urbana como el sector rural del municipio.

La situación que ha llevado a esta medida de excepción es el resultado de un preocupante patrón de violencia y confrontación que se ha manifestado en las últimas semanas. Las autoridades locales han recibido múltiples denuncias que evidencian el ambiente hostil.

Entre los incidentes más graves se encuentra el hostigamiento a varios candidatos y a las sedes de sus respectivas campañas. Un caso particularmente alarmante, que ha encendido las alarmas en la comunidad, fue el ataque a un aspirante a la alcaldía, quien mientras participaba en una reunión política fue objeto de disparos al aire.

Este acto de intimidación no solo pone en riesgo la vida de los involucrados, sino que también socava los cimientos de un proceso democrático justo y transparente.

¿Por qué habrá elecciones de alcalde en Melgar?

Las elecciones para alcalde que se llevarán a cabo en Melgar, Tolima, son consideradas "atípicas" debido a que la elección del alcalde previamente en posesión fue anulada por un fallo judicial.

El motivo específico de la anulación fue la doble militancia del alcalde electo, Rodrigo Hernández Lozano, para el periodo 2024-2027. Según el fallo del Consejo de Estado, Hernández, quien contaba con el aval del Partido Conservador Colombiano, manifestó públicamente su apoyo a un candidato a la Asamblea de un partido diferente.

Como consecuencia de esta decisión judicial, su elección fue declarada nula, lo que abrió el camino para que la Gobernación del Tolima convocara a nuevas elecciones en el municipio, que se programaron para el 17 de agosto, fecha que motivó las recientes medidas de seguridad.