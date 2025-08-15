Así funcionará el Plan Retorno en Bogotá durante el puente festivo de la Asunción de la Virgen

Con el inicio del puente festivo de la Asunción de la Virgen, las autoridades de movilidad en Bogotá pondrán en marcha un esquema especial para manejar el alto flujo vehicular esperado en los próximos días.

La estrategia, que involucra operativos, cambios temporales en la circulación y restricciones de ingreso, busca garantizar un desplazamiento más seguro y ordenado para quienes entran o salen de la capital.

Así funcionará el Plan Retorno en Bogotá

La Secretaría Distrital de Movilidad, en coordinación con la Policía de Tránsito, activará el Plan Éxodo y Retorno para este fin de semana, una operación que contempla vigilancia permanente en las entradas y salidas de Bogotá, así como en tramos internos clave de la ciudad.

El objetivo es prevenir accidentes, reducir los niveles de congestión y velar por la seguridad de los viajeros y de quienes permanezcan en la capital.

De acuerdo con las proyecciones de la entidad, 1.115.678 vehículos saldrán de Bogotá y 1.195.482 ingresarán durante el puente.

Entre las medidas operativas se encuentra el ajuste de los tiempos en los semáforos, la implementación de intermitencias semafóricas en la Autopista Sur —en coordinación con las autoridades de Soacha— y la aplicación del reversible en la Carrera 7.ª, entre calles 245 y 183, con el fin de agilizar el regreso de quienes se desplazan desde la zona norte.

Pico y placa regional para el lunes 18 de agosto

Dentro de las medidas del Plan Retorno se incluye la restricción de pico y placa regional que regirá el lunes festivo en los nueve corredores de ingreso a Bogotá.

La medida aplicará para todos los vehículos particulares y se desarrollará así:

De 12:00 m. a 4:00 p.m.: podrán ingresar únicamente los vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8).

De 4:00 p.m. a 8:00 p.m.: solo podrán ingresar los automotores con placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).

Con esta disposición se busca distribuir el flujo vehicular de manera escalonada, disminuir los puntos críticos de congestión y garantizar una mayor seguridad vial en el retorno a la ciudad.