Menor de 10 años fue brutalmente atacado por un perro: tiene heridas en el rostro

Un niño de 10 años se encuentra en delicado estado de salud tras ser atacado por un perro mientras jugaba fútbol en una cancha de Palmira, Valle del Cauca.

Perro de raza peligrosa atacó a un niño de 10 años en Palmira, Valle del Cauca

El menor presenta múltiples heridas en el cuerpo, incluida una lesión de gravedad en el rostro que ha dejado secuelas físicas y emocionales significativas.

El incidente ocurrió cuando el niño se encontraba entrenando en la cancha deportiva. Según reportes, el animal lo atacó de manera repentina, causándole heridas severas.

Tras el incidente, la familia del menor denunció públicamente que esta no es la primera vez que el mismo perro protagoniza un ataque, lo que genera preocupación sobre la tenencia responsable de animales considerados potencialmente peligrosos.

La madre del niño, quien presenció el ataque, describió la gravedad de la situación: “Él estaba entrenando fútbol y ahora tiene un trauma muy grande porque él ve con sus ojos cuando el perro cierra la boca con toda su carita adentro. Está supremamente ansioso y no sabemos qué tanto compromiso haya con la herida de la cara”.

Según la acudiente del menor, las secuelas del ataque van más allá de lo físico. El menor ha desarrollado un trauma severo que le impide retomar actividades cotidianas como el fútbol, deporte que practicaba regularmente.

La incertidumbre sobre la recuperación completa de las heridas faciales agrega preocupación a la familia.

Hasta el momento, las autoridades locales han impuesto un comparendo al propietario del animal. Sin embargo, la familia del niño considera que esta medida es insuficiente y exige que se tomen acciones judiciales más contundentes contra el dueño del perro.

La madre del menor ha manifestado su esperanza de que las autoridades avancen en la investigación y apliquen sanciones apropiadas.

Debate por medidas para animales de raza potencialmente peligrosas

El caso ha reavivado el debate sobre la tenencia de razas potencialmente peligrosas. Según la normativa vigente, los perros de ciertas razas deben circular con bozal y bajo estricta supervisión de sus propietarios.

Las autoridades continúan con la investigación del caso mientras el niño recibe atención médica especializada para tratar sus heridas físicas y el acompañamiento psicológico necesario para superar el trauma emocional generado por el ataque.