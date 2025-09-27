“Desvía la atención de la violencia que amenaza la vida de los colombianos”: precandidatos sobre conducta del presidente Petro en Nueva York

En el marco de la reciente participación del presidente Gustavo Petro en la Asamblea General de las Naciones Unidas, precandidatos presidenciales y líderes políticos colombianos emitieron un documento en el que rechazaron “las declaraciones y actos irresponsables” del mandatario.

Se refirieron puntualmente al acto del presidente, en el que hizo un llamado a las fuerzas militares estadounidenses a desobedecer órdenes, y que horas después desencadenó en que la administración Trump anunció la revocación de su visa.

“El presidente colombiano Gustavo Petro se paró en una calle de Nueva York e instó a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes e incitar a la violencia. Revocaremos la visa de Petro debido a sus acciones imprudentes e incendiarias”, fue el anuncio del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Carta de los precandidatos presidenciales

“El presidente Petro aprovechó una libertad consagrada en la Constitución de Estados Unidos —la de expresión— para hacer un discurso sin argumentos, irrespetuoso con ese gobierno y con el derecho internacional. Al instar a soldados de otro país a desobedecer órdenes, vulneró de manera directa el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados y el respeto a la soberanía extranjera, pilares consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y en la Carta de la OEA”, se lee en el documento.

Señalan también que “pretender incidir en la disciplina de las fuerzas armadas de otra nación es atentar contra las relaciones que sostienen la paz y la cooperación internacionales”.

Calificaron el acto como un “espectáculo bochornoso que solo obedeció a su vanidad”, señalando que Petro “desvía la atención” de la violencia que sigue azotando a los colombianos.

“Mientras pretende posar como líder global, en Colombia mueren personas producto de sus políticas permisivas con los grupos delincuenciales. Su prioridad debería ser restablecer el orden público y la seguridad de Colombia”.

Argumentan que Colombia tiene derecho a denunciar injusticias y contribuir a la solución de los conflictos en Medio Oriente y todo el mundo, pero prima el respeto por la soberanía de las demás naciones.

“Como precandidatos presidenciales y líderes políticos reiteramos nuestro compromiso para que Colombia vuelva a hablar en el mundo con seriedad y respeto. Nuestro país merece una diplomacia que sume, y no una que destruya”.

La carta fue firmada por Enrique Peñalosa, Mauricio Cárdenas, Felipe Córdoba, Juan Manuel Galán, Mauricio Gómez Amín, María Claudia Lacouture, David Luna, Juan Daniel Oviedo y Martha Lucía Ramírez.