Cayeron en Medellín un italiano y un panameño vinculados al narcotráfico internacional

Las autoridades colombianas capturaron en Medellín a dos ciudadanos extranjeros señalados por sus presuntos vínculos con estructuras criminales internacionales.

Los detenidos fueron identificados como Roberto Nastassi, ciudadano italiano señalado como presunto enlace entre el Clan del Golfo y mafias narcotraficantes en Italia.

Asimismo, fue detenido un ciudadano panameño conocido como alias Balín, supuesto cabecilla de la pandilla ‘Los San 23’, en Panamá.

Según las autoridades, ambos utilizaban la capital antioqueña como refugio mientras continuaban con actividades ilícitas.

Así cayeron en Medellín los extranjeros que eran buscados por la Interpol

La captura se produjo tras varios meses de investigación y representa el resultado de la implementación de la oficina de Interpol en Medellín desde el año pasado.

Esta presencia institucional ha permitido a las autoridades locales acceder a 19 bases de datos internacionales, fortaleciendo significativamente la capacidad de identificación y captura de delincuentes buscados en otros países.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, destacó el impacto de estas operaciones:

Estos criminales sepan que Medellín no es una guarida para criminales, que, si creen que pueden estar seguros acá, pues les va a ir muy mal, y va quedando demostrado de acuerdo a las cifras y a los números que estamos presentando.

El perfil criminal de alias Balín, el peligroso panameño

Según la información oficial de las autoridades, alias Balín operaba desde Medellín tejiendo alianzas criminales mediante el intercambio de armas, rutas, esquemas de lavado de activos y narcotráfico.

Junto al panameño fueron capturadas otras cuatro personas que presuntamente formaban parte de su anillo de seguridad.

Las autoridades atribuyeron estos resultados a la coordinación entre la Policía Nacional, la Fiscalía e Interpol.

Los detenidos enfrentan ahora procesos judiciales tanto por sus presuntas actividades criminales en Colombia como por las solicitudes de extradición que pesan sobre ellos en sus países de origen.

Las investigaciones continúan para determinar el alcance completo de sus operaciones y posibles cómplices en territorio colombiano.