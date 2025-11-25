Menor quedó en medio de un atentado a tiros contra una camioneta en Sabanalarga: no logró sobrevivir

En una zona rural de Sabanalarga, Atlántico, fue atacada a tiros una camioneta. El hecho dejó como víctima fatal un niño de 7 años que luchó por su vida en un centro asistencial de Barranquilla.

Otras dos personas resultaron lesionadas, entre ellas un hombre que, según información oficial, habría sido capturado en 2021.

Menor murió tras atentado a camioneta en Sabanalarga

El ataque ocurrió el pasado domingo en la vereda La Piedra, en jurisdicción de Sabanalarga. En ese punto rural, los ocupantes de una camioneta de alta gama fueron sorprendidos por sujetos armados que abrieron fuego directamente contra el vehículo.

Las ráfagas impactaron a los tres pasajeros, incluido el niño de 7 años que recibió heridas de gravedad.

Los lesionados fueron evacuados del lugar en medio de la emergencia y trasladados a centros asistenciales de Barranquilla.

Allí, el personal médico intentó estabilizar al menor; sin embargo, debido a la severidad de las lesiones, falleció horas después.

El coronel Eddy Sánchez, comandante de la Policía del Atlántico, confirmó el deceso del niño, señalando:

Posteriormente estas personas fueron trasladadas a centros asistenciales de la ciudad de Barranquilla, en donde lamentablemente el menor de edad pierde la vida.

Las otras dos personas heridas permanecen bajo estricto cuidado médico.

¿Qué se sabe del atentado a tiros contra una camioneta en Sabanalarga?

Conforme a la información divulgada, uno de ellos es un hombre que presuntamente había sido capturado en el año 2021, dato que ahora hace parte del análisis de las autoridades para establecer posibles móviles del ataque.

Mientras se cumple la recuperación de los sobrevivientes, el coronel Sánchez aseguró que se han dispuesto todas las capacidades investigativas para esclarecer lo sucedido y ubicar a quienes perpetraron el ataque:

Y está puesta a disposición toda nuestra inteligencia e investigación criminal para dar con los responsables de este lamentable hecho.

En este momento, los investigadores avanzan en la recolección de información en la zona rural donde ocurrió el atentado, verifican los movimientos previos de las víctimas y buscan establecer si el ataque fue dirigido contra uno de los ocupantes de la camioneta.