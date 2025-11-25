CANAL RCN
Colombia Video

Menor quedó en medio de un atentado a tiros contra una camioneta en Sabanalarga: no logró sobrevivir

Dos adultos siguen en estado reservado.

Noticias RCN

noviembre 25 de 2025
09:11 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En una zona rural de Sabanalarga, Atlántico, fue atacada a tiros una camioneta. El hecho dejó como víctima fatal un niño de 7 años que luchó por su vida en un centro asistencial de Barranquilla.

Salen a la luz oscuros detalles de la secta que tenía a 17 menores: otra comunidad judía rompió el silencio
RELACIONADO

Salen a la luz oscuros detalles de la secta que tenía a 17 menores: otra comunidad judía rompió el silencio

Otras dos personas resultaron lesionadas, entre ellas un hombre que, según información oficial, habría sido capturado en 2021.

Menor murió tras atentado a camioneta en Sabanalarga

El ataque ocurrió el pasado domingo en la vereda La Piedra, en jurisdicción de Sabanalarga. En ese punto rural, los ocupantes de una camioneta de alta gama fueron sorprendidos por sujetos armados que abrieron fuego directamente contra el vehículo.

Las ráfagas impactaron a los tres pasajeros, incluido el niño de 7 años que recibió heridas de gravedad.

Los lesionados fueron evacuados del lugar en medio de la emergencia y trasladados a centros asistenciales de Barranquilla.

Allí, el personal médico intentó estabilizar al menor; sin embargo, debido a la severidad de las lesiones, falleció horas después.

El coronel Eddy Sánchez, comandante de la Policía del Atlántico, confirmó el deceso del niño, señalando:

Posteriormente estas personas fueron trasladadas a centros asistenciales de la ciudad de Barranquilla, en donde lamentablemente el menor de edad pierde la vida.

Las otras dos personas heridas permanecen bajo estricto cuidado médico.

¿Qué se sabe del atentado a tiros contra una camioneta en Sabanalarga?

Conforme a la información divulgada, uno de ellos es un hombre que presuntamente había sido capturado en el año 2021, dato que ahora hace parte del análisis de las autoridades para establecer posibles móviles del ataque.

Mujer fue secuestrada por un hombre que conoció en una discoteca de Medellín: fue llevada hasta Ecuador
RELACIONADO

Mujer fue secuestrada por un hombre que conoció en una discoteca de Medellín: fue llevada hasta Ecuador

Mientras se cumple la recuperación de los sobrevivientes, el coronel Sánchez aseguró que se han dispuesto todas las capacidades investigativas para esclarecer lo sucedido y ubicar a quienes perpetraron el ataque:

Y está puesta a disposición toda nuestra inteligencia e investigación criminal para dar con los responsables de este lamentable hecho.

En este momento, los investigadores avanzan en la recolección de información en la zona rural donde ocurrió el atentado, verifican los movimientos previos de las víctimas y buscan establecer si el ataque fue dirigido contra uno de los ocupantes de la camioneta.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Gustavo Petro

Presidente Petro pide recovar sentencia del Consejo de Estado que reguló las alocuciones

Embajada de Estados Unidos

“Confío en que las instituciones colombianas van a actuar”: Embajador (e) McNamara sobre revelaciones de los archivos de Calarcá

Antioquia

Salen a la luz oscuros detalles de la secta que tenía a 17 menores: otra comunidad judía rompió el silencio

Otras Noticias

Artistas

"Como bien saben": pareja de Andrea Valdiri sorprendió con nuevas declaraciones en medio de los rumores de infidelidad

Juan Daniel Sepúlveda no se guardó nada y habló sin filtro en sus redes sociales. Esto dijo.

América de Cali

América de Cali tendrá más de 10 bajas vs. DIM tras sanciones de la Dimayor

América de Cali enfrentará la tercera fecha de los cuadrangulares finales en búsqueda de su primera victoria.

Comercio

Estos son los carros híbridos más económicos en Colombia antes del cierre de 2025: conozca el listado

Estados Unidos

Trump puso en marcha la 'Misión Génesis' en Estados Unidos: ¿en qué consiste?

Tecnología

Las 5 tendencias que revolucionarán el 2026 para clínicas y hospitales