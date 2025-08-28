Condena del menor que asesinó a Miguel Uribe podría presionar el cambio de la ley de adolescentes

En poder del ICBF quedó el menor sicario que fue involucrado en la muerte de Miguel Uribe Turbay para cumplir una sanción de siete años de prisión impuesta por un juez de infancia y adolescencia.

En audiencias reservadas se profirió la sanción por dos delitos.

Durante la audiencia de acusación realizada el pasado 4 de agosto, el joven aceptó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o munición. Siete días después, el senador y precandidato Uribe Turbay murió.

Castigo es proporcional a la determinación con la que el menor asesinó a Miguel Uribe

Según la investigación, se pudo determinar que la labor del joven fue determinada:

En el curso de la investigación, se conoció que el joven fue contactado y convencido de ejecutar el ataque armado. En la huida por las calles del sector, el adolescente fue interceptado por integrantes del esquema de seguridad del precandidato y puesto a disposición de las autoridades para su judicialización.

Sin embargo, la familia de Miguel Uribe pide justicia y que no se instrumentalice a menores para cometer delitos.

Víctor Mosquera, abogado de la familia Uribe Turbay

Los autores materiales mayores de edad deben responder ante la justicia con la mayor rigurosidad en las penas. Y así mismo los autores determinadores, los autores mediatos y los investigadores.

¿Se debe cambiar la ley de justicia para menores en Colombia?

El debate está abierto para reformar esta ley de adolescentes y castigar con severidad a los grupos criminales que usen menores para cometer delitos.

¿Es viable cambiar la legislación colombiana para que los menores infractores enfrenten las mismas penas que los adultos? Esto dicen los juristas:

Camilo rojas, exviceministro de Justicia, dio su punto de vista tras conocerse la polémica condena de alias Tianz.

Deberá surtirse en un centro especializado para menores y éste se deberá cumplir o la totalidad de la sanción deberá ser cumplida en estos centros, así esta persona cumpla la mayoría de edad. La diferencia radica en que a partir del cumplimiento de los 18 años tendrá un tratamiento diferenciado en atención a la finalidad que prevé la ley 1098 del 2006.

Francisco Bernate, abogado penalista, explicó que “la condena al asesino confeso de Miguel Uribe Turbay es la que legalmente corresponde y es la que se ajusta a los estándares internacionales. Ya las Naciones Unidas a través de la Convención de los Derechos del Niño y las Reglas de Beijing han señalado que los menores deben que tener un trato diferencial a la hora de la comisión de delitos.