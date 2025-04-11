Dinamizador cultural habría presionado a familias Emberá para que menores no asistieran a clases

La Secretaría de Educación del Distrito expresó su rechazo frente a las acciones de un dinamizador cultural que, según denuncias, habría ejercido presiones sobre familias de la comunidad Emberá en la Unidad de Protección Integral La Florida.

Dinamizador cultural habría provocado que menores indígenas no asistieran a clases

Actuaciones que habrían provocado que al menos 13 estudiantes dejaran de asistir a clases, afectando directamente su derecho fundamental a la educación.

De acuerdo con un comunicado de la SED, la situación surgió luego de que la entidad decidiera no renovar el contrato del dinamizador, tras confirmarse que este se había presentado en estado de embriaguez durante un recorrido en la ruta escolar, hecho que fue reconocido por él mismo.

Después de su desvinculación, el excontratista habría iniciado acciones que influenciaron a varias familias para impedir la asistencia de sus hijos e hijas al colegio.

“La situación se origina cuando la Secretaría de Educación toma la decisión de no renovar el contrato que tenía con el dinamizador tras conocerse que se estaba presentando en estado de embriaguez en la ruta escolar (…) tras la terminación de su vinculación contractual, el dinamizador ha ejercido presión sobre algunas familias, generando situaciones que han incidido negativamente en la asistencia de las niñas, los niños y los jóvenes al colegio”, se lee en el documento.

Secretaría de Educación denuncia comportamiento de dinamizador cultural

Tanto la Secretaría de Educación como la Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación están al tanto de estos hechos y trabajan conjuntamente para restablecer la normalidad académica y garantizar la protección integral de los niños, niñas y jóvenes de la comunidad.

El Distrito enfatizó que los servicios esenciales como el transporte escolar, la alimentación y el acompañamiento pedagógico e intercultural están plenamente asegurados.

La Secretaría anunció que continuará coordinando acciones con las instituciones educativas y las autoridades competentes, con el propósito de evitar que este tipo de situaciones vulneren nuevamente el acceso a la educación de los estudiantes Emberá.