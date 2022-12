Denuncian 'mico' en la reforma política con privilegios para actuales congresistas en listas cerradas

En el Congreso de la República se advierte sobre lo que sería un nuevo 'mico' en el proyecto de la reforma política. La primera en pronunciarse al respecto fue la representante a la Cámara, Katherine Miranda, que lo catalogó como un "orangután sin precedentes".

Al parecer, en medio de la conciliación del documento que fue aprobado en cuarto debate, se incluyó un artículo que daría facultades para que en las listas cerradas de 2026, se privilegie a los actuales legisladores de la corporación.

"La conformación de las listas cerradas de las próximas elecciones se dará de acuerdo a la organización del actual gobierno de la República, lo cual significa regalarle la curul a los actuales congresistas para el siguiente periodo", denunció Miranda.

Nuevo MICO de la Reforma Política. ⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️



Las listas cerradas del 2026 se podrán hacer de acuerdo a la actual conformación del Congreso!



Están votando su propia reelección, legislando en beneficio propio y borrando de un plumazo la democracia. pic.twitter.com/SKinbD83PY — Katherine Miranda (@MirandaBogota) December 15, 2022

En el parlamento se hizo evidente la molestia de varios congresistas que están en completo desacuerdo con la inclusión de este artículo. Algunos han llegado a decir que esto es "legislar en favor propio", lo cual sería prevaricato.

"Para la organización de estas listas por, una única vez, se podrá tener en cuenta el orden de elección, sin condicionamiento de género, del último periodo constitucional para la respectiva corporación", dice en un documento compartido por Miranda a través de su cuenta de Twitter.

Durante la conciliación programada para este 15 de diciembre, varios congresistas demostraron su inconformidad con la propuesta, incluso partidos de Gobierno decidieron salirse del recinto para no tener que votar la reforma.

"No hay impedimento , no hay delito": Mininterior

El ministro del Interior, Alfonso Prada, intervino afirmando que lo que se está votando este miércoles en la Cámara es una conciliación que no da opción de reabrir un debate sobre un artículo en particular.



“Lo que está ocurriendo aquí es votar una conciliación no es votar el artículo individual, es un requisito habilitante para que se dé el quinto debate. En el quinto debate sí hay que abrir el debate individual de cada artículo y si quieren revisar su legalidad, constitucionalidad, vigencia y efecto que causa”.



Agregó que objetar un artículo en particular “con semejante argumento es totalmente inconstitucional, antitécnico y sin precedente”. Reiteró que la deliberación se debe dar en el quinto debate.

¿Habría posibilidad de incurrir en prevaricato?

"Ya estamos en un nivel delirante en relación si hay una norma penal en juego. Para claridad, lo que están poniendo en duda si hay una intención positiva de cometer una irregularidad para beneficio particular de uno de ustedes y la prueba de que no existe es que no se puede ni siquiera deliberar para fijar una posición sobre in articulo en particular que no vamos a votar en forma individual".

El funcionario además indicó que en esta ocasión el recinto no se está consumando ninguna decisión sino simplemente habilitando el siguiente debate de la reforma.