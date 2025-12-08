Esta fue la conmovedora reacción de J Balvin tras la muerte de Miguel Uribe: su mensaje fue muy sentido

El pasado 11 de agosto, a la 1:56 de la madrugada, falleció Miguel Uribe tras luchar por su vida durante más de dos meses.

El senador y precandidato presidencial se encontraba en la Fundación Santa Fe desde que el 7 de junio de 2025, en horas de la tarde, fue víctima de un cruel atentado con arma de fuego.

RELACIONADO Así fue la conmovedora reacción de Rigoberto Urán tras la muerte de Miguel Uribe

Ese día, Miguel Uribe estaba compartiendo sus ideas de campaña en la localidad de Fontibón, exactamente en el parque El Golfito, y un joven menor de edad se filtró entre la multitud y le disparó en la cabeza y una de sus piernas.

Tras ese trágico hecho, el equipo de neurocirujanos dirigido por el doctor Fernando Hakim les realizaron múltiples procedimientos quirúrgicos a Miguel Uribe con la intención de reducir los daños neurológicos y estabilizar al precandidato presidencial.

Pero, a pesar de todos los esfuerzos médicos, el 9 de agosto se conoció que Miguel Uribe se agravó por una hemorragia en el sistema nervioso central y, posteriormente, en la madrugada del 11 de agosto, el corazón del senador dejó de latir.

En medio de esa difícil coyuntura, los ciudadanos, políticos y artistas han reconocido que se encuentran de luto y les han enviado múltiples mensajes de condolencias a la familia de Miguel Uribe. Entre ellos se encuentra J Balvin, que tuvo una conmovedora reacción y dejó un sentido mensaje a través de sus redes sociales.

Esta fue la conmovedora reacción de J Balvin tras la muerte de Miguel Uribe

Después de que se confirmó la muerte de Miguel Uribe, J Balvin grabó un mensaje en el que expresó que lamentaba profundamente lo que estaba ocurriendo en el país y le envió un mensaje de solidaridad a los seres queridos y allegados al senador.

"Por aquí, triste con la muerte de Miguel Uribe. Teníamos la fe de que iba a salir adelante, pero bueno, las cosas de la vida no sabemos cómo funcionan. Le mando un abrazo muy grande a su familia y oraciones", inició afirmando J Balvin.

"Nunca tuve la oportunidad de conocerlo, pero se veía que era una gran persona y con una visión muy clara. De verdad que duele mucho que pase esto en el país y no podemos dejar que estas cosas sigan sucediendo, sino que tenemos que estar cada día más unidos. Un abrazo a su familia", complementó el destacado artista.

Maluma también lamentó profundamente la muerte de Miguel Uribe

Al igual que J Balvin, Maluma, el famoso cantante de reguetón, grabó un video en el que mostró que estaba muy devastado por la muerte de Miguel Uribe.

"Mi gente, buenos días, con sentimientos encontrados, la verdad. Muy feliz por los shows y todo lo que está pasando, pero crean que no es un dolor ajeno la muerte de Miguel Uribe. Un saludo muy especial a su familia. Como todos, claramente, yo estaba muy esperanzado de que pudiera recuperarse, pero si esto no es un llamado a un país de paz, de solidaridad y con pasión, no sé qué lo sea. Un abrazo a las personas más cercanas a él y desde aquí los acompaño en su dolor", dijo Maluma.