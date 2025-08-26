“Hijo amado, yo me haré cargo”: Miguel Uribe Londoño oficializó su precandidatura presidencial

En una rueda de prensa cargada de simbolismo y emociones, Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, oficializó su aspiración a la presidencia de Colombia por el Centro Democrático.

El anuncio de Miguel Uribe Londoño

“Hijo amado, yo me haré cargo”, fueron sus palabras al asumir la causa política que dejó su hijo, quien era uno de los favoritos dentro del partido para ser candidato oficial en las elecciones de 2026.

Su campaña llevará el lema “Miguel Uribe, todo por Colombia”.

El pasado 11 de agosto, Miguel Uribe Turbay falleció en la Fundación Santa Fe, en Bogotá, tras no superar las heridas que le dejó un atentado el 7 de junio en el barrio Modelia, occidente de la capital.

El entonces precandidato y senador del Centro Democrático recibió dos disparos en medio de un acto de campaña. Aunque fue intervenido en varias ocasiones, su estado clínico siempre fue crítico.

El ataque conmocionó al país. Un menor de 14 años fue aprehendido como autor material y otras dos personas fueron capturadas como presuntos coautores del crimen. El Gobierno ofreció hasta 3.000 millones de pesos por información de los responsables intelectuales.

Miguel Uribe Turbay nació en Bogotá en 1986. Era hijo de la periodista Diana Turbay, asesinada en 1991 durante un operativo contra el Cartel de Medellín, y de Miguel Uribe Londoño, político conservador.

Abogado de la Universidad de los Andes con maestrías en la misma institución y en Harvard, inició su carrera en el Concejo de Bogotá en 2012. Fue secretario de Gobierno durante la alcaldía de Enrique Peñalosa, candidato a la Alcaldía en 2019 y senador del Centro Democrático desde 2022.

Se perfilaba como una de las nuevas caras de la derecha colombiana y un posible rival fuerte en las elecciones de 2026.

¿Quién es Miguel Uribe Londoño?

El ahora precandidato Miguel Uribe Londoño, de 72 años, fue concejal de Bogotá y congresista conservador en los años ochenta. Tras la muerte de su esposa Diana Turbay en 1991, se retiró de la política y se dedicó a su actividad privada.

En el funeral de su hijo, anunció su compromiso de continuar con el legado político familiar, destacando la seguridad como eje central de su propuesta.

Su decisión de lanzarse fue respaldada por el expresidente Álvaro Uribe y aceptada por los otros precandidatos del partido: María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Andrés Guerra y Paola Holguín.

Lo que viene para el Centro Democrático

El nombre de Uribe Londoño se suma a la lista de cinco aspirantes que competirán en una encuesta interna que realizará el partido entre diciembre y enero, y luego en una consulta en marzo de 2025.

“Recibo con humildad este gesto del presidente Uribe y de mi partido. Llevaré con firmeza las banderas de mi hijo y de esta causa por Colombia”, afirmó el excongresista.

Con este anuncio, el Centro Democrático reconfigura el panorama político tras la trágica muerte de Miguel Uribe Turbay y se alista para disputar un lugar protagónico en las elecciones presidenciales de mayo de 2026.