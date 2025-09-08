Nuevo reporte de la salud de Miguel Uribe: vuelve a la condición crítica y tuvo una complicación

La Fundación Santa Fe entregó un nuevo parte médico sobre la salud de Miguel Uribe Turbay, precandidato y senador víctima de un intento de magnicidio hace dos meses.

Al mediodía de este sábado 9 de agosto, la fundación indicó que en las últimas 48 horas, su estado se revirtió a la condición crítica por causa de un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central.

Miguel Uribe volvió a la condición crítica

El cuerpo médico llevó a cabo nuevos procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia para estabilizarlo.

En las últimas 48 horas su estado clínico revirtió a una condición crítica, debido a un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central. Esta condición requirió nuevos procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia que han logrado estabilizarlo.

Por causa de esta complicación, se requirió reiniciar su bloqueo neuromuscular y sedación profunda para su evolución. Seguirá con monitoreo hemodinámico y neurológico permanente.

¿En qué han avanzado las investigaciones?

Uribe se encontraba en el parque El Golfito de Modelia, occidente de Bogotá; el pasado sábado 7 de junio. El evento transcurría sin complicaciones, pero en la multitud había un joven que iba a resultar clave en el caso.

Esta persona, identificada como 'Tianz', sacó un arma y a pocos metros, le disparó en varias ocasiones a Uribe Turbay. El candidato se desplomó al instante y la gente empezó a correr por los alrededores.

Desde ese momento, hace ya dos meses, el precandidato está en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Fundación Santa Fe.

Al mismo tiempo se han llevado a cabo las investigaciones pertinentes. Los resultados han sido prometedores, debido a que son varias las personas que han sido capturadas.

La principal pieza es Elder José Arteaga Hernández, conocido como 'El Costeño'. A este hombre lo señalan de presuntamente haber sido el articulador del intento de asesinato. Se cree que contactó al resto de implicados e impartió las respectivas órdenes, tanto antes como aquel 7 de junio.

RELACIONADO Consejo de Estado admite demanda de pérdida de investidura contra Miguel Uribe y congela el proceso por su salud

Los cómplices que están en poder de las autoridades son: William Fernando González Cruz, alias El Hermano; Carlos Eduardo Mora González, alias Veneco; Katherine Martínez, alias Gabriela; y el menor que disparó, identificado como ‘Tianz’. El joven fue aprehendido durante su intento de fuga.

El pasado 25 de julio, otro menor (de 17 años) salpicado en el caso se presentó formalmente ante la Fiscalía. Las autoridades llevaron el respectivo procedimiento, pero días después hubo un cambio de planes.

De manera inexplicable, el joven abandonó la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Las investigaciones apuntan que el menor, identificado como 'El Churco', podría estar en Ecuador.

Durante una rueda de prensa llevada a cabo el 6 de agosto, el director de la Policía, general Carlos Fernando Triana, dio una información clave en medio de la investigación.

Si bien se tienen capturados a los autores materiales, había dudas sobre los intelectuales. Frente a ello, el director indicó que las órdenes habrían provenido de la Segunda Marquetalia, grupo de las disidencias de las Farc.

Todo apunta a que muy seguramente la Segunda Marquetalia forma parte de este entramado en términos de los determinadores, pero eso está en investigación.

De igual forma, ha corrido la sospecha de que José Aldinever Sierra Sabogal, cabecilla conocido como 'Zarco Aldinever'; habría estado implicado en el caso. Por eso, hace poco reactivaron su orden de captura.