CANAL RCN
Colombia

¿Por qué a Miguel Uribe lo enterraron en el cementerio central? Esta es la razón

Conozca la razón por la que el ex candidato fue enterrado en este recinto.

Miguel Urine entierro
Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 13 de 2025
06:04 p. m.
Familiares, amigos y políticos acompañaron este miércoles en Bogotá el entierro del senador y precandidato presidencial asesinado a tiros Miguel Uribe, tras un ataque sufrido el pasado 7 de junio.

Uribe murió el lunes por las heridas en la cabeza de un brutal atentado ocurrido en junio, algo que revivió los fantasmas de los peores años de la violencia política cuando cinco candidatos presidenciales -dos liberales y tres izquierdistas- fueron acribillados en el siglo XX.

Cientos de personas acudieron por tercer día consecutivo al Congreso para homenajear a quien era el candidato favorito de la derecha para las elecciones presidenciales de 2026.

Luego la familia y allegados al senador acompañaron la carroza fúnebre que se dirigió al cementerio central, recinto que alberga varias figuras políticas del país en la historia.

¿Por qué Miguel Uribe fue enterrado en el cementerio Central?

Este campo santo, uno de los más antiguos y emblemáticos del país, es el lugar de reposo de expresidentes como Rafael Núñez, Gustavo Rojas Pinilla y Carlos Lleras Restrepo, así como de destacados líderes de la cultura, la ciencia y los negocios.

Sin embargo, su relevancia en este contexto se magnifica al albergar los restos de otros precandidatos presidenciales que, al igual que Uribe, fueron asesinados. Luis Carlos Galán Sarmiento, muerto en 1989, y Carlos Pizarro Leongómez, asesinado en 1990, yacen en este mismo cementerio, convirtiendo el corredor central en un solemne recordatorio de los costos humanos de la política en Colombia.

La ubicación específica de la tumba de Uribe Turbay es particularmente significativa. El espacio destinado a él era el último disponible en el corredor central del cementerio, un lugar que ha sido intervenido y embellecido para la inhumación, garantizando su preservación histórica

Esta adecuación, llevada a cabo por la Alcaldía de Bogotá, subraya la importancia que se le atribuye a su memoria, no solo como un político, sino como una víctima más de la violencia que sigue latente en el país.

