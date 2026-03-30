Salió a la luz IMPACTANTE predicción sobre lo que pasaría con Nicolás Maduro tras la segunda audiencia en Estados Unidos

El 3 de enero de 2026, las tropas estadounidenses realizaron un operativo inesperado en Caracas, Venezuela, y capturaron a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores.

Tras lo ocurrido, por orden de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, Nicolás Maduro y su esposa fueron trasladados al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

Desde ese entonces, están recluidos y el exmandatario de Venezuela ha sido acusado de delitos como violación de derechos humanos y narcoterrorismo.

Además, se ha filtrado que, en medio de su desespero, grita en las noches y dice que sigue siendo el presidente de su país.

Nicolás Maduro compareció por primera vez el 5 de enero de 2026 y volvió a presentarse antes un juez el pasado 26 de marzo.

Sin embargo, tras esa segunda audiencia, sus cargos no fueron desestimados y, por lo tanto, continúa en prisión en el Centro de Detención de Brooklyn.

En medio de esa coyuntura, una vidente se pronunció y realizó una alarmante predicción sobre su futuro. ¿Cuál fue?

Esta fue la impactante predicción que una vidente realizó sobre Nicolás Maduro tras la segunda audiencia en Estados Unidos

Kassandra, la vidente que tiene más de 231.000 seguidores en TikTok, rompió el silencio tras la segunda audiencia de Nicolás Maduro y se refirió a su posible condena.

"Él va a ser condenado, pero con cadena perpetua. Nicolás Maduro se va a volver loco", aseguró.

Sin embargo, hasta el momento, la vidente no ha proporcionado detalles de cuándo se podría resolver el caso en su totalidad.

¿Qué se ha revelado de la segunda audiencia de Nicolás Maduro en Estados Unidos?

Luego de que Nicolás Maduro compareció el pasado 26 de marzo, se conoció que pudo tomar nota de las afirmaciones que iba realizando el juez.

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Además, también se ha conocido que el exmandatario lució con menos peso corporal y que su defensa solicitó que les desbloqueen algunos fondos debido a que no han podido pagar libremente los abogados.