Filtran audios que revelan cómo las disidencias ordenaron el secuestro de 31 militares en Cauca

Lo que en principio fue reportado como la retención de cuatro uniformados por parte de comunidades en zona rural del municipio de El Tambo, ha escalado a un secuestro masivo de 31 militares del Ejército Nacional.

La propia institución y el general Federico Mejía, comandante de la Tercera División, han confirmado que se trata de un acto de secuestro, no de retención, y que las comunidades que ejecutaron la captura de los soldados están bajo control de las disidencias de las Farc.

Los uniformados hacían parte de la Fuerza de Despliegue Rápido Número 4 y realizaban labores de patrullaje cuando fueron rodeados. De los 31 secuestrados, 29 son soldados y 2 son suboficiales.

El hecho ocurrió en el sector conocido como La Hacienda, en la zona rural del municipio de El Tambo, Cauca. Y lo más grave: se han filtrado audios que exponen cómo operan las disidencias para movilizar a comunidades enteras y cometer este tipo de actos ilegales.

Las grabaciones, reveladas por Noticias RCN, muestran cómo se coordina, casi como una operación militar, la salida masiva de habitantes para rodear a los uniformados.

El general Federico Mejía, comandante de la Tercera División del Ejército, reconoció públicamente que los soldados están secuestrados y que la presión sobre la población civil es tal que impide una respuesta armada para evitar una tragedia mayor:

Esto no es una retención, esto es un secuestro. Las comunidades están siendo manipuladas por las disidencias. ¿Qué se puede hacer ahí? No vamos a llegar disparando, no es legal ni ético, somos respetuosos del Derecho Internacional Humanitario. Las mismas comunidades están sufriendo, están humilladas, amenazadas, muchas han sido desterradas. Lo que no quieren estas estructuras armadas es la presencia del Ejército Nacional en el cañón del Micay.