CANAL RCN
Colombia Video

Cinco estudiantes intoxicadas tras el consumo de pastillas de clonazepam en colegio de San Gil, Santander

Las menores, entre 14 y 16 años, consumieron el ansiolítico en horario escolar. Autoridades investigan venta de sustancias en exteriores del plantel educativo.

Noticias RCN

febrero 19 de 2026
01:13 p. m.
Una intoxicación masiva afecta a estudiantes de un colegio en San Gil, en Santander, donde cinco adolescentes permanecen hospitalizadas tras consumir clonazepam, un medicamento utilizado para tratar la ansiedad.

Las cinco menores afectadas, entre 14 y 16 años, fueron remitidas al hospital regional de San Gil presentando síntomas característicos de intoxicación por este tipo de medicamento.

Según informes médicos, las estudiantes manifiestan mareo, somnolencia y alteración de su sistema nervioso.

Su condición actual es estable, aunque continúan bajo observación médica mientras se evalúa la evolución de su cuadro clínico.

Investigan cómo llegó el clonazepam a las menores en el colegio

Custodio Velásquez, padre de una de las estudiantes intoxicadas, expresó su preocupación por las circunstancias en que ocurrió el incidente:

No solamente en los colegios se están vendiendo pastillas clonazepam, se están vendiendo toda clase de drogas.

Según su testimonio, el consumo de los medicamentos ocurrió durante el horario escolar, lo que ha intensificado las inquietudes sobre la seguridad en el entorno educativo.

Lo que dicen las autoridades de la intoxicación masiva de las niñas

La Secretaría de Salud del municipio ha activado protocolos de emergencia y está realizando una revisión exhaustiva de los lugares exteriores del instituto educativo.

Las autoridades han identificado que en las inmediaciones del colegio se estaría comercializando este tipo de pastillas, drogas y otros estupefacientes, situación que estaría afectando la salud y el rendimiento académico de los estudiantes.

Padres de familia han reportado que el número de alumnas que consumieron las pastillas podría ser mayor a las cinco hospitalizadas, indicando que otras estudiantes también fueron remitidas a centros de salud para evaluación médica.

Esta información está siendo verificada por las autoridades sanitarias del municipio.

Las autoridades continúan investigando cómo las menores accedieron a los medicamentos y quiénes serían los responsables de su distribución en el entorno escolar.

