¿Por qué es importante el radar del cerro que las disidencias atacaron con drones en El Tambo, Cauca?

Uno de los 26 ataques terroristas registrados en las últimas 48 horas es el que integrantes de las disidencias de las Farc realizaron contra el cerro del radar de Santana, Cauca.

Con explosivos lanzados desde drones, desde las 6:00 de la mañana del sábado (25 de abril), lograron impactar el sistema de antenas, dejando fuera de servicio este punto estratégico, de propiedad de la Aeronáutica Civil.

El radar detecta cualquier aeronave que transite los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Nariño. Además, ayuda a controlar el tráfico aéreo sobre el Pacífico colombiano y apoya la navegación y seguridad de los vuelos en el sur del país.

Ataque contra el radar de Santana viola el derecho internacional:

En diálogo con Noticias RCN, el coronel en retiro Javier Soler, experto en conflicto y narcotráfico, explicó que el ataque contra el radar, ubicado en jurisdicción del municipio de El Tambo, viola la normativa del derecho internacional humanitario. Además:

“Ataca, claramente, lo que es el espacio aéreo y el control del espacio aéreo, aunque no suspende de manera directa la operación aérea en el suroccidente. La afecta y la deja navegando con otros métodos, lo que la pone en riesgo. Por eso, esta instalación no es objeto de ataque”.

Se tiene previsto que vuelva a entrar en servicio en las próximas horas y, en las próximas semanas, llegarán pelotones al lugar para reforzar la seguridad y escoltarlo.

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Redes del narcotráfico se ven favorecidas con el ataque:

El daño, según la Aerocivil, no pone en peligro el desarrollo eficiente y seguro de la operación aérea en la región, gracias a su sistema robusto de tecnologías aéreas; sin embargo, podría ser aprovechado por los cárteles del narcotráfico en sus rutas desde el Pacífico:

“Atenta contra temas clave de radares y temas claves de comunicación de la fuerza militar. Este ataque se puede configurar como una puesta en peligro de la población que utiliza los canales aéreos, que utiliza aviones y helicópteros y es también una ventaja para el narcotráfico. El ataque no es porque sí, el ataque quita los ojos de nuestras fuerzas militares de aviones y lanchas que parten del Pacífico colombiano y la costa nariñense con clorhidrato de cocaína”.