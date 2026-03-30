Mindefensa asegura que sabe dónde estarían los cinco menores desaparecidos en Caquetá

El país está consternado por la desaparición de cinco menores en Caquetá. El papá y la mamá escaparon de las disidencias que comanda ‘Calarcá Córdoba’, pero no saben dónde están los niños.

Un dato importante es que ellos fueron escondidos en la selva en aras de impedir que fueran reclutados por el grupo armado. Después de estar 11 días secuestrados, ambos pudieron escapar y están buscando a los menores.

“Tenemos conocimiento de dónde se encuentran”: ministro Pedro Sánchez

Lo único que se sabe es que ellos tienen entre tres y 16 años. Con respecto al secuestro de su papá y mamá, se supo que fue obra de alias La Morocha, quien es cercana a ‘Calarcá’.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, estuvo en A lo que vinimos hablando sobre este hecho. Por un lado, confirmó que las autoridades tienen conocimiento de la ubicación de los menores y aseguró que se encuentran trabajando para que vuelvan a sus hogares.

Cuestionamientos sobre los diálogos con las disidencias de ‘Calarcá’

Puedo decirles que tenemos conocimiento de dónde se encuentran y por las condiciones en las cuales en este momento se encuentran, podemos traerlos sanos y a salvo a casa.

El caso ha generado cuestionamientos sobre la continuidad de los diálogos con ‘Calarcá’, especialmente después de que el ministro confirmara que esta estructura criminal continúa reclutando niños, extorsionando y delinquiendo.

Frente a este asunto, Sánchez explicó que el futuro de los diálogos corresponde al comisionado consejero para la paz; aunque dejó un mensaje: “En ningún momento nos inhibe para actuar con total contundencia contra estos criminales”.

La orden de la fuerza pública, aunque exista esa mesa de diálogo, es actuar con toda la contundencia. Si este criminal (‘Calarcá’) es encontrado en flagrancia, debería ser capturado inmediatamente.

El ministro enfatizó que las disidencias solamente tienen propósitos de traquetos, por lo cual no se basan en motivaciones políticas ni ideológicas.