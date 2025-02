“No ha habido decisión articulada del Gobierno”: mindefensa al presidente Petro sobre presencia en El Plateado

El país fue testigo del tenso consejo de ministros del Gobierno, el cual fue transmitido por televisión pública.

Hubo varios momentos. Por un lado, la vicepresidenta Francia Márquez y la ministra de Ambiente Susana Muhamad criticaron la presencia de Armando Benedetti, quien fue elegido jefe de despacho.

También hubo un choque entre la canciller Laura Sarabia y el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar; por los vuelos que trajeron a los connacionales desde Estados Unidos.

Cuestionamientos de Petro sobre presencia en El Plateado

Los ministros expresas sus inconformismos e inquietudes, así como el presidente Petro. Fueron varios los momentos tensos en un consejo que duró casi seis horas.

Uno de los temas mencionados fue la violencia que se vive en el Cauca. El mandatario le dijo al ministro de Defensa, Iván Velásquez, que una viceministra de su cartera organizó una reunión sin que él supiera en la que habría dicho que no se debería entrar al Plateado.

RELACIONADO Francia Márquez y Susana Muhamad rechazan presencia de Armando Benedetti en el gabinete

Una viceministra suya le dice a todos los funcionarios en alguna reunión donde el presidente no estaba que como El Plateado es una zona peligrosa, entonces el Gobierno civil no debe llegar.

La respuesta de Velásquez llegó a los pocos minutos: “Yo no conozco la declaración de la exviceministra”. Mientras él hablaba, el mandatario lo interrumpió, calificando que fue un “sabotaje”.

“Todo lo que se había planteado no ha tenido ninguna ejecución en una presencia integral”

Acto seguido, el presidente dijo que no se han tomado acciones en ese territorio del Cauca. Frente a ello, el ministro dijo: “No se ha entrado al Plateado porque no ha habido una decisión articulada del Gobierno”.

Desde el inicio hemos insistido desde el Ministerio de Defensa y Fuerzas Militares, no podemos quedar indefinidamente acá sin una presencia real del Gobierno que permita la transformación.

El ministro enfatizó en la falta de articulación por parte de las otras carteras, tales como Agricultura, Salud y Educación: “Todo lo que se había planteado no ha tenido ninguna ejecución en una presencia integral del Gobierno”.

Petro replicó y dijo que no se debía esperar a reunirse entre todos, sino que la mirada territorial de las carteras debería permitir el ingreso a la zona.