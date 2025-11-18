MinDeporte se pronunció ante las graves denuncias contra el presidente de la Liga de Fútbol de Salón de Bogotá

El Ministerio del Deporte confirmó que puso en marcha todos los mecanismos institucionales disponibles luego de recibir denuncias por Violencia Basada en Género (VBG) y otras conductas señaladas en contra de Luis Eduardo Dimitry González Ramírez, presidente de la Liga de Fútbol de Salón de Bogotá.

La entidad remarcó que su intervención responde a su obligación de garantizar la protección de deportistas, especialmente niños, adolescentes y mujeres que participan en procesos de formación deportiva.

¿Qué ocurrió luego de conocerse las denuncias contra el presidente de la Liga de Fútbol de Salón de Bogotá?

Apenas llegaron las quejas, el Ministerio activó los protocolos establecidos para responder a este tipo de situaciones.

Los hechos fueron trasladados a la Fiscalía General de la Nación, a la espera de la investigación penal correspondiente, y al Grupo de Inspección, Vigilancia y Control, que adelanta seguimiento dentro de sus competencias.

Además, se realizaron mesas de trabajo con el IDRD, entidad que asumió acompañamiento psicoeducativo y asesoría jurídica para las víctimas, en prevención de duplicidad y para articular una respuesta integral.

Con base en la Ley 49 de 1993 y la Sentencia C-226 de 1997, el Ministerio trasladó también el caso a la Comisión Disciplinaria de la Liga de Fútbol de Salón de Bogotá, autoridad interna responsable de decisiones sobre dirigentes y miembros del organismo deportivo.

¿Por qué denunciaron al presidente de la Liga de Fútbol de Salón de Bogotá?

Las denuncias que motivaron la activación de todas estas rutas surgieron en Bogotá, donde familiares, deportistas y exintegrantes que pasaron por la Liga de Fútbol de Salón consignaron sus relatos ante entidades distritales y la Fiscalía.

Los documentos describen episodios que, según los denunciantes, se habrían repetido durante años mientras ejercía como entrenador y como máxima autoridad de la liga.

Las quejas incluyen señalamientos de presunta extorsión, acoso, maltrato psicológico, expresiones ofensivas, trato inapropiado hacia menores de edad y comportamientos considerados contrarios a un ambiente de formación deportiva.

Los testimonios aseguran que varias de estas situaciones fueron registradas en grabaciones, fotografías y transmisiones en vivo, material que fue entregado como soporte.

¿Qué incluyen los videos de las denuncias contra el presidente de la Liga de Fútbol de Salón de Bogotá?

Entre esas pruebas se encuentra un video en el que, según los denunciantes, se observa al presidente de la liga pidiéndole presuntamente a un menor que se quitara la ropa frente a él.

Otras grabaciones exponen expresiones agresivas dirigidas a deportistas y comportamientos que padres y familiares calificaron como impropios del rol de un entrenador.

Uno de los testimonios describe presiones directas hacia un menor:

Ya llegó al punto en el que uno de los niños se sentía muy incómodo porque le decía que tenía que salir a cenar con él y que si no lo hacía entonces no había comida para él o que no iba a jugar.

A estos relatos se suman las voces de exdeportistas que aseguran haber vivido experiencias similares cuando hicieron parte del proceso competitivo de la liga. La jugadora Johana Jiménez afirmó:

Claramente es un actuar de él que siempre ha tenido con los jóvenes y nosotras las mujeres. A los chicos les decía que si no los acompañaba a cosas no iban a hacer parte del proceso de selección Bogotá. Yo lo viví todo el tiempo.

Las denuncias también mencionan presuntos abusos de autoridad relacionados con los apoyos económicos que algunos deportistas recibieron.

Ahora, con la información reunida, el Ministerio del Deporte reiteró que continuará verificando el avance de cada una de las actuaciones adelantadas por las autoridades competentes.