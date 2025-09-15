CANAL RCN
Colombia Video

Ministerio de Defensa aumenta recompensa por alias Marlon tras ataque en Cajibío, Cauca

En el Consejo de Seguridad realizado en Popayán, el ministro Pedro Sánchez elevó la recompensa por alias Marlon e Iván Mordisco.

Noticias RCN

septiembre 15 de 2025
10:02 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La violencia en el departamento del Cauca continúa en ascenso. En las últimas horas, un ataque armado en el corregimiento El Carmelo, zona rural del municipio de Cajibío, dejó un saldo de un policía asesinado y siete más heridos.

Abogado de la Defensoría fue secuestrado en el Cauca: hombres armados se lo llevaron
RELACIONADO

Abogado de la Defensoría fue secuestrado en el Cauca: hombres armados se lo llevaron

El hostigamiento, que se prolongó por más de una hora, generó momentos de pánico entre la comunidad, que tuvo que resguardarse en la iglesia local.

Durante el enfrentamiento, los llamados de auxilio de los uniformados quedaron registrados en audios que reflejan la desesperación ante la falta de refuerzos. Dos de los heridos permanecen bajo observación médica.

Disidentes se estarían haciendo pasar como obreros para camuflarse y atacar en Cauca
RELACIONADO

Disidentes se estarían haciendo pasar como obreros para camuflarse y atacar en Cauca

Gobierno aumenta recompensa por alias Marlon e Iván Mordisco

Tras un Consejo de Seguridad realizado en Popayán, el ministro de Defensa Pedro Sánchez anunció el aumento de la recompensa por los cabecillas de las disidencias de las Farc que operan en la región.

En particular, la recompensa por alias Marlon, señalado como responsable de múltiples ataques contra la fuerza pública, fue elevada a 4.500 millones de pesos. También se incrementó la recompensa por alias Iván Mordisco.

Más de 550 ataques evitados en Cauca este año, según el Ministerio de Defensa

El ministro reveló que, en lo corrido del año, se han logrado frustrar más de 550 intentos de ataque en el Cauca. Además, se espera que en noviembre lleguen nuevos refuerzos policiales y se avance en la implementación de tecnología antidrones para fortalecer la seguridad en el departamento.

Finalmente, el funcionario hizo un llamado a la ciudadanía para que colabore activamente en la identificación y denuncia de falsos líderes que obstaculizan la labor de la fuerza pública en los territorios.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Alcalde de Bogotá nombró al nuevo gerente de la UAESP para enfrentar crisis de basuras

Antioquia

Los antecedentes de alias Lámpara, el hombre que golpeó a su hijastro de 4 años en Antioquia

Estados Unidos

Abecé para entender la descertificación de EE. UU. a Colombia

Otras Noticias

Millonarios

Millonarios se juega la vida en Copa BetPlay: los dos regresos clave para enfrentar a Envigado

Millonarios recibe a Envigado en un duelo donde los azules buscarán un lugar en los cuartos de final. Hernán Torres contará con dos regresos clave.

Masterchef Celebrity Colombia

Insólito final: una celebridad abandonó MasterChef pese a que tuvo una trascendental ventaja

Los cocineros manifestaron su contundente asombro ante el desenlace del reto de eliminación.

Resultados lotería

Resultado de las loterías de Cundinamarca y Tolima de hoy, lunes 15 de septiembre de 2025

Cuidado personal

Señales de que las personas están envejeciendo de manera saludable, según expertos

México

Tragedia en México: seis muertos y nueve heridos dejó una balacera durante celebración