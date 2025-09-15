Ministerio de Defensa aumenta recompensa por alias Marlon tras ataque en Cajibío, Cauca

La violencia en el departamento del Cauca continúa en ascenso. En las últimas horas, un ataque armado en el corregimiento El Carmelo, zona rural del municipio de Cajibío, dejó un saldo de un policía asesinado y siete más heridos.

El hostigamiento, que se prolongó por más de una hora, generó momentos de pánico entre la comunidad, que tuvo que resguardarse en la iglesia local.

Durante el enfrentamiento, los llamados de auxilio de los uniformados quedaron registrados en audios que reflejan la desesperación ante la falta de refuerzos. Dos de los heridos permanecen bajo observación médica.

Gobierno aumenta recompensa por alias Marlon e Iván Mordisco

Tras un Consejo de Seguridad realizado en Popayán, el ministro de Defensa Pedro Sánchez anunció el aumento de la recompensa por los cabecillas de las disidencias de las Farc que operan en la región.

En particular, la recompensa por alias Marlon, señalado como responsable de múltiples ataques contra la fuerza pública, fue elevada a 4.500 millones de pesos. También se incrementó la recompensa por alias Iván Mordisco.

Más de 550 ataques evitados en Cauca este año, según el Ministerio de Defensa

El ministro reveló que, en lo corrido del año, se han logrado frustrar más de 550 intentos de ataque en el Cauca. Además, se espera que en noviembre lleguen nuevos refuerzos policiales y se avance en la implementación de tecnología antidrones para fortalecer la seguridad en el departamento.

Finalmente, el funcionario hizo un llamado a la ciudadanía para que colabore activamente en la identificación y denuncia de falsos líderes que obstaculizan la labor de la fuerza pública en los territorios.