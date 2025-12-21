Una pareja y su hija de 12 años asesinados a tiros al regresar de una novena: su bebé se salvó

En las últimas horas se registró una masacre donde una familia completa fue asesinada cuando regresaba de una novena navideña. Las víctimas eran papá, mamá y una niña de 12 años.

La pareja iba con su otra hija, una niña de tan solo cuatro años que se escondió y milagrosamente pudo sobrevivir al aterrador ataque.

Este despiadado crimen ocurrió en la vía que comunica desde la autopista Río Grande, de la Ruta del Sol, conocida anteriormente como el corregimiento de Los Ángeles.

La información preliminar señala que hombres armados interceptaron la motocicleta donde se desplazaba la pareja con sus dos hijas. Las autoridades adelantan todas las investigaciones pertinentes para poder establecer con exactitud qué fue lo que pasó.

¿Quiénes son las víctimas de la familia víctima de una masacre en Aguachica?

Las víctimas de la cruel masacre fueron identificadas como Anderson Rocha Núñez, su esposa, Geraldine García y su hija de 12 años. Al parecer, el ataque armado se registró en plena vía pública, cuando se movilizaban en una moto en zona rural de Río de Oro y Cesar.

Se conoció que la familia Rocha García había salido de una celebración escolar e iban para su casa cuando hombres armados le dispararon en repetidas ocasiones.

Robinson Rocha, familiar de las víctimas, se refirió al doloroso caso:

No tenemos claridad todavía qué fue lo que ocurrió, los motivos, los móviles que conllevaron a tomar esta decisión.

Una niña de 4 años, hija de la pareja, se salvó de milagro

Las autoridades confirmaron que los esposos y su hija de 12 años fallecieron, mientras que la niña de 4 años se salvó de milagro.

De verdad que es triste tener que estar dando este tipo de noticias donde solamente unos días también siete héroes de la patria perdieron la vida en el batallón de Juncal, dijo Arnoldo Osorio, alcalde de Río de Oro, Cesar.

El alcalde también rechazó el cobarde ataque de los violentos y pidió apoyo para esta zona del país:

Hoy queremos hacer un llamado al Gobierno Nacional y a los grupos al margen de la ley que por favor se sienten y que inicien esos mensajes de diálogo, que busquen esa solución negociada.

Las autoridades tras un consejo de seguridad ofrecieron una recompensa de hasta $30 millones para quien brinde información que conduzca a la captura de los responsables de la masacre.