Ministerio de Defensa sanciona a Vertol System por incumplimiento en contrato de helicópteros MI-17

El Ministerio de Defensa Nacional confirmó el inicio del proceso sancionatorio contra la empresa Vertol Systems Company Inc. por incumplimiento parcial en el contrato de mantenimiento y sostenimiento de la flota de helicópteros MI-17 del Ejército Nacional.

La decisión, que quedó en firme el pasado 18 de noviembre, impone una multa de USD 8.956.468,35 y ordena la devolución de USD 13.586.872,47 correspondientes a pagos anticipados no justificados.

Ministerio de Defensa detecta incumplimientos en contrato 012-2024

De acuerdo con el comunicado oficial, la sanción se fundamenta en el informe de supervisión radicado el 28 de agosto de 2025, en el que se evidenciaron múltiples incumplimientos contractuales, entre ellos la falta de entrega de documentación requerida y la omisión en obligaciones técnicas previstas en los anexos del contrato. El contrato, identificado con el número 012-2024, culminó su plazo de ejecución el pasado 15 de noviembre.

El Ministerio precisó que, del total del pago anticipado por USD 16,2 millones, únicamente se legalizaron bienes y servicios por USD 2,6 millones, correspondientes a la ejecución de uno de los anexos del contrato.

En caso de que la empresa no cumpla con la devolución ordenada, el cobro se hará efectivo a través de la aseguradora Berkley International Seguros Colombia S.A., conforme a lo dispuesto en el artículo 1080 del Código de Comercio.

Defensa asegura debido proceso y destaca sanción como precedente

La cartera de Defensa subrayó que la decisión fue tomada en estricto cumplimiento del debido proceso, garantizando el derecho de defensa tanto al contratista como a la aseguradora, quienes presentaron sus descargos y participaron en la audiencia prevista en la Ley 1474 de 2011.

El Ministerio reafirmó su compromiso con la transparencia y la protección del interés público en la ejecución de los contratos estatales, destacando que se ejecutarán todas las acciones necesarias para dar cumplimiento al fallo.

Esta sanción se convierte en un precedente dentro de los procesos de vigilancia y control de la contratación estatal en el sector defensa, en momentos en que la flota de helicópteros MI-17 es considerada estratégica para las operaciones militares y de seguridad en diferentes regiones del país.