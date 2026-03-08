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Así fue el rescate a un hombre secuestrado en Barbacoas, Nariño

Una vez liberado, el hombre recibió acompañamiento y protección de las tropas.

Foto: Noticias RCN

Noticias RCN

agosto 03 de 2026
08:24 a. m.
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Un ciudadano que permanecía secuestrado durante más de 33 horas en el municipio de Barbacoas, Nariño, fue liberado gracias a una operación militar adelantada por la Fuerza de Tarea Hércules del Ejército Nacional.

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La acción se desarrolló en el sector de Carcuel, donde las tropas del Batallón de Selva N.° 53 desplegaron capacidades de verificación, ubicación y rastreo para garantizar el restablecimiento de sus derechos fundamentales.

Coordinación interinstitucional para la liberación

La operación fue posible tras la articulación entre la Gobernación de Nariño, la Alcaldía de Barbacoas, la Policía Nacional y demás autoridades civiles, que informaron sobre la privación de la libertad del ciudadano y solicitaron el apoyo militar.

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Una vez liberado, el hombre recibió acompañamiento y protección de las tropas, quienes lo entregaron a las autoridades competentes para los procedimientos correspondientes.

El coronel William Morales, comandante de la Fuerza de Tarea Hércules, destacó que la intervención se realizó privilegiando el diálogo y la persuasión, con el fin de evitar riesgos adicionales para la comunidad y el retenido.

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“Gracias a la oportuna coordinación entre las autoridades civiles, la Policía Nacional y el Ejército Nacional se logró la liberación sin que se presentaran afectaciones adicionales”, señaló.

Investigación en curso y mensaje a la comunidad

Los hechos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, que adelantará las investigaciones para esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades. Morales subrayó que la protección de la libertad y la seguridad de los ciudadanos es una responsabilidad compartida de todas las instituciones del Estado.

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El oficial envió un mensaje a la población del Pacífico nariñense: “El Ejército Nacional continuará actuando con firmeza dentro del marco de la Constitución y la ley para proteger la vida, la libertad y la seguridad de todos los ciudadanos. Invitamos a la comunidad a seguir confiando en las instituciones y a denunciar oportunamente cualquier hecho que afecte la convivencia y el orden público”.

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