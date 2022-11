¿Cuánto costará y qué hará?: esto es lo que se sabe del nuevo Ministerio de la Igualdad

Otro de los proyectos bandera del gobierno del presidente Gustavo Petro superó una de sus pruebas de fuego en el Congreso. El Ministerio de la Igualdad y Equidad ayer logró ser aprobado en su primer debate en las Comisiones Primeras Conjuntas.

Desde la bancada oficialista lo catalogaron como todo un logro y en la oposición se siguen escuchando voces en rechazo de la creación de esta nueva cartera.

Una de las primeras voces en pronunciarse fue el propio Presidente quien afirmó que "la dignidad debe ser un derecho, no un privilegio". Además, indicó que ahora solo faltará su discusión en las plenarias del Parlamento para que se haga una realidad la creación de este ministerio.

Igualmente, la vicepresidenta Francia Márquez se pronunció después de que se conociera sobre su aprobación y afirmó que es "un paso fundamental para dignificar la vida en Colombia".

Hoy en Comisiones Primeras Conjuntas del 🏛 se aprueba en 1er debate la creación del Ministerio de Igualdad y Equidad, paso fundamental para dignificar la vida en 🇨🇴.



La dignidad se hará costumbre cuando #Igualdad y #Equidad se garanticen con eficacia y eficiencia.#IgualdadEs pic.twitter.com/ehGcNGeGRC — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) November 28, 2022

Mientras que dentro de la bancada oficialista se evidenció una postura en favor a la creación del nuevo ministerio. El proyecto lleva mensaje de urgencia y por eso su discusión se dará de manera conjunta. Si se produce alguna clase conciliación, se tendrá que hacer la revisión y depuración y, posteriormente, pasará a sanción presidencial.

¿Cuánto costará?

El costo de la cartera que estaría en cabeza de la vicepresidenta Francia Márquez aún no es claro. Esto, porque como aún no ha sido aprobada su creación, no ha sido destinado un montó exacto para su operación. Todo apunta a que este podría empezar a operar desde el 2023, pues al llevar mensaje de urgencia haría que su discusión se termine en esta última legislatura.

En esa medida, hay que decir que dentro del Presupuesto General de la Nación (PGN) del próximo año no fue incluido ningún rubro que responda al Ministerio de la Igualdad. El monto general que fue aprobado es de $405.6 billones y los sectores con mayores recursos para 2023 son: educación, con $54,8 billones; salud y protección social, $50,2 billones y hacienda, $48,7 billones.

Hay que decir que la creación de un nuevo ministerio implicaría incluir dentro del PGN un gasto adicional en cuanto a presupuesto de inversión y, también, de funcionamiento, este corresponde al pago de la nómina que se le tendría que hacer a los funcionarios de la dependencia.

Para ello se tendría que evaluar las funciones de la cartera y también los pagos de necesidad que sean necesarios. Para dar un ejemplo, la cartera de Cultura, que es la que recibirá menos recursos para el próximo año, le costará a la Nación 200.000 millones de pesos, es decir, tuvo un recorte de más de la mitad en comparación con la administración anterior.

¿A qué se dedicará?

Las funciones que tendrá el Ministerio de la Igualdad serán claves para la asignación que se pueda hacer dentro del presupuesto.

Según el Gobierno Nacional, este tendrá como tarea principal promover y coordinar políticas públicas dirigidas a lograr cuatro grandes objetivos. El primero de ellos es conseguir la igualdad salarial entre el hombre y la mujer; reconocer el tiempo de trabajo en el hogar válido para la pensión y proponer el ‘ingreso vital’, que consistiría en medio salario mínimo a la madre cabeza de familia.

Dentro del artículo tercero del proyecto de ley 222 de 2022 se evidencia que el ministerio, que estará en dirección de Márquez, tendrá como objetivo “promover la eliminación de las desigualdades económicas, políticas y sociales; impulsar el goce del derecho a la igualdad; el cumplimiento de los principios de no discriminación y no regresividad”. Además, insta a la defensa de los sujetos de especial protección constitucional y de grupos discriminados.