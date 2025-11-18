Los beneficios tributarios que tendrán las empresas que contraten a estas personas

Sobre el medio día de este martes 18 de noviembre, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino Páez, brindó una serie de declaraciones a los medios de comunicación y relevó detalles de una iniciativa de su cartera junto al Ministerio de la Igualdad y a la fundación Natalia Ponce de León.

MinTrabajo anuncia estímulos tributarios para empresas que le apuesten a la inclusión

El proyecto tiene como objetivo brindar una serie de “estímulos tributarios” para las entidades que vinculen como colaboradores a jóvenes que estén iniciando su experiencia laboral, personas mayores, entre otros ciudadanos.

“Esto hace parte de un programa, de una iniciativa que consiste en un paquete de estímulos tributarios del 120% sobre el impuesto de renta o de 200% cuando se vinculen jóvenes en un primer empleo o personas adultas mayores en su último empleo, personas en condición de discapacidad, personas trans que corresponde a la comunidad LGBTIQ+ o personas víctimas de la violencia”, detalló el Sanguino.

El jefe de la cartera de Trabajo también anunció que los ministerios mencionados anteriormente garantizarán a las empresas que vinculen a este tipo de usuarios, sellos reputacionales.

“Las empresas que vinculen a los usuarios con estas características serán merecedoras de un sello de segundas oportunidades y un sello de adulto mayor. Esta iniciativa hace parte de un conjunto de acciones del Gobierno para favorecer la inclusión laboral en condiciones de empleo formal, como lo establece la reciente reforma laboral”, añadió.

¿Cómo está el ambiente por el salario mínimo?

El ministro también se refirió al ambiente que se mantiene en este momento por la discusión del salario mínimo para el 2026.

Sobre esto, reiteró que el debate inicia el próximo 1 de diciembre y que espera sea una conversación desde el corazón por parte de los empresarios, los trabajadores y pensada en los derechos de los trabajadores.

“Se trata no solo de discutir el incremento del salario mínimo como habitualmente ocurre, sino que esa discusión también la hagamos de cara a lo que la Organización Internacional del Trabajo denomina salario vital y móvil, que está además incorporado en nuestra Constitución Nacional. El salario vital es aquel que representa las condiciones de ingreso económico que le permite a una trabajadora o a un trabajador y a su familia acceder a los bienes de consumo básico que le permita vivir en dignidad”, reveló.