Ministro Benedetti aseguró que “allanaron” su hogar por orden de la magistrada Lombana

Sobre las 9:00 a. m. del martes, 11 de noviembre, el ministro de Interior, Armando Benedetti, aseguró a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter) que allanaron su vivienda en Lagos de Caujaral, cerca de Barranquilla, bajo instrucción de la magistrada Lombana.

“En este momento denuncio que están allanando mi hogar en un abuso de poder de la demente y delincuente ‘magistrada’ Lombana. La Corte Suprema solo investiga a los congresistas, hace más de 3 años que no lo soy, luego no podría investigarme por hechos del 2023, 2024 y 2025. Ha sido recusada dos veces por mostrar su interés en incriminarme en delitos, o sea que no me podría investigar. ¿Qué encontró o qué va a encontrar? NADA”.

En un video compartido junto a la denuncia, el ministro calificó de “loca” a la magistrada y sostuvo que “es una delincuente”, que “abusa de su poder” por la investigación que lleva en su contra, pese a haber sido recusada en dos ocasiones.

RELACIONADO Presidente Gustavo Petro y Armando Benedetti fueron incluidos en la Lista Clinton de Estados Unidos

“Mi casa es de puertas abiertas y siempre he puesto la cara ante la justicia y desde el 2002 siempre he puesto la cara ante la Corte Suprema. Ella no me investiga, ella explora en el planeta Tierra a ver si cometí un delito, ella no quiere confirmar algo sino juzgarme con conjeturas. Está enferma y obsesionada conmigo. Mandó a investigar financieramente, sin tener las facultades para hacerlo, a 50 familiares míos, entre ellos mis hijos menores de edad, esposos y esposas de mis tíos y tías, primos. Van más de 200 testigos, siete años de acoso judicial con diferentes procesos, filtrando todos mis procesos a los medios de comunicación”, insistió.

Armando Benedetti realizó una petición al procurador tras allanamiento de su casa

Poniendo en tela de juicio el trabajo de Lombana, el ministro hizo un llamado al procurador, Gregorio Eljach, para que garantice su derecho a la justicia y advirtió que acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para detener a la funcionaria, que encasilló como “un monstruo”, argumentando que denuncias y tutelas no han funcionado.

Pero eso no es todo. El ministro Benedetti, que a inicios del 2025 tenía siete proceso en su contra, señaló que “Gonzalo Guillén ya había advertido, en julio de este año, con base en las declaraciones del ‘narcochofer’, que Diego Cadena y el FBI estaban detrás de” hacerle “un montaje, igual al que denunció Daniel Coronell sobre Iván Cepeda y Miguel Ángel del Río”.

Hechos en los que decidió involucrar a la magistrada Lombana: “Ahora parece que la ‘magistrada’ Lombana le suministra información manipulada por ella al FBI violando mi debido proceso en clara transgresión a mis derechos para incriminarme en lavado de activos. ¿Hace parte de la banda del montaje que ya había denunciado Guillén y el ‘narcochofer’?”.

Al igual que en denuncias por presunta interceptación, tortura y amenaza de testigos para, supuestamente, incriminarlo: “He tenido bastante información sobre el tema. Suplico a los magistrados de la Corte Suprema que le pongan atención a la persecución desatada y obsesionada que la ‘magistrada’ Lombana ha desatado en contra mía SIN UNA SOLA PRUEBA, SIN UN SOLO TESTIGO. Insisto en la súplica”.