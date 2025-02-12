Emotiva llamada del ministro de Defensa a Giovanny Ayala anunciando la liberación de su hijo

En vivo, el país conoció una noticia esperanzadora: el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó el rescate de Miguel Ayala, hijo del reconocido cantante de música popular Giovanny Ayala, así como el de su mánager.

La comunicación se dio durante un enlace telefónico en el que el alto funcionario llamó directamente al artista para entregarle la noticia que su familia y miles de seguidores estaban esperando desde hacía días.

El anuncio se da tras una intensa operación de búsqueda que mantenía en máxima alerta a las autoridades desde el pasado 18 de noviembre, cuando Miguel y su mánager fueron interceptados por delincuentes en la vía Panamericana, corredor que conecta a Popayán con Cali. Desde entonces, unidades especializadas trabajaban de forma silenciosa y coordinada para dar con su paradero.

Así rescataron a Miguel Ayala y su mánager

De acuerdo con la información revelada por el ministro Sánchez, equipos del Gaula de la Policía lideraron la intervención que permitió recuperar a los dos retenidos.

El alto funcionario destacó la precisión del operativo y la participación de unidades que habían sido desplegadas en distintos puntos del Cauca para cercar a los responsables.

La Policía Nacional informó que, en una operación contundente, estratégica y coordinada, unidades del GAULA, con apoyo de los Comandos Jungla, el Grupo de Operaciones Especiales – GOES, el Área de Aviación Policial y en articulación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana, lograron el rescate sano y salvo del reconocido cantante Miguel Ayala y de su mánager Nicolás Pantoja, quienes permanecieron 15 días en cautiverio tras haber sido secuestrados el pasado 18 de noviembre en la vía Panamericana, jurisdicción de Cajibío (Cauca).

Foto: Gaula Policía

La instrucción, según confirmó el propio ministro, fue priorizar este caso y redirigir capacidades tácticas en la zona. Esa directriz, alineada con los seguimientos previos y la inteligencia en terreno, habría permitido actuar en el momento exacto para garantizar que tanto Miguel como su mánager regresaran con vida y sin lesiones aparentes.

¿Qué dijo el ministro Sánchez durante la llamada a Giovanny Ayala?

El momento más emotivo de la jornada quedó registrado en la transmisión oficial. En tono sereno, pero visiblemente aliviado, Sánchez le expresó a Giovanny Ayala que su hijo se encontraba fuera de peligro y bajo protección.

Tras su liberación, ambos rescatados fueron trasladados a un punto seguro para adelantar los protocolos médicos y psicológicos que se aplican en estos casos.