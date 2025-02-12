CANAL RCN
Colombia Video

ATENCIÓN: Liberaron a Miguel Ayala, hijo del cantante Giovanny Ayala, tras varios días secuestrado en el Cauca

Liberaron a Miguel Ayala: el joven músico había sido secuestrado en plena vía Panamericana. Los detalles que se conocen.

Noticias RCN

diciembre 02 de 2025
12:23 p. m.
Miguel Ayala, hijo del reconocido cantante de música popular Giovanny Ayala, recuperó su libertad en las últimas horas después de haber permanecido secuestrado desde el pasado 18 de noviembre en el departamento del Cauca.

Liberaron al hijo de Giovanny Ayala
Foto: Gaula.

El joven músico fue raptado cuando transitaba por la vía Panamericana, en un hecho que generó profundo rechazo en el sector artístico y en la opinión pública.

Las autoridades confirmaron que, tras su liberación, se activaron los protocolos correspondientes para verificar su estado de salud y garantizar su traslado seguro hacia un lugar protegido.

Durante el secuestro, los delincuentes también retuvieron al mánager de Ayala, quien lo acompañaba en un vehículo con el propósito de llegar al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, terminal aérea que presta servicios principalmente a Palmira y Cali.

Policía Nacional confirmó la liberación de Miguel Ayala

La Policía Nacional informa que, en una operación contundente, estratégica y coordinada, unidades del GAULA, con apoyo de los Comandos Jungla, el Grupo de Operaciones Especiales – GOES, el Área de Aviación Policial y en articulación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana, lograron el rescate sano y salvo del reconocido cantante Miguel Ayala y de su mánager Nicolás Pantoja, quienes permanecieron 15 días en cautiverio tras haber sido secuestrados el pasado 18 de noviembre en la vía Panamericana, jurisdicción de Cajibío (Cauca).

Liberaron al hijo de Giovanny Ayala.
Foto: Gaula

¿Dónde y cómo liberaron a Miguel Ayala?

La intervención tuvo lugar en la vereda Chorritos, municipio de La Sierra, donde los uniformados ingresaron de manera táctica al punto de cautiverio, garantizando la liberación de las víctimas y logrando, además, la captura de uno de los presuntos responsables del secuestro.

Los avances investigativos permitieron establecer que los secuestradores serían integrantes del Frente “Carlos Patiño” del Estado Mayor Central, quienes habrían exigido a las familias un pago de $7.500 millones por la liberación de Miguel Ayala y su mánager, e incluso habían fijado un plazo máximo de 72 horas para concretar la extorsión.

Durante el operativo se incautó una pistola calibre 9 mm, elemento clave que será puesto a disposición de la autoridad judicial para fortalecer el proceso investigativo y las imputaciones correspondientes.

El GAULA de la Policía Nacional continúa desarrollando diligencias investigativas y operacionales con el fin de identificar, ubicar y capturar a los demás integrantes de esta estructura criminal responsables de este grave hecho.

La Policía Nacional reafirma su compromiso indeclinable con la protección de la vida, la libertad personal y la seguridad de los colombianos, actuando con total contundencia frente a cualquier amenaza que atente contra la convivencia y la tranquilidad ciudadana.

