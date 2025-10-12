Ministro de Defensa reconoció la expansión del reclutamiento de menores por grupos armados

El reclutamiento forzado de menores es una práctica que se ha expandido cruelmente en Colombia. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, expuso cifras que revelan la profundidad de un problema que no solo vulnera derechos fundamentales, sino que perpetúa el poder de estructuras criminales en distintas regiones del país.

El ministro Sánchez describió el ecosistema económico que sostiene a estos grupos. “¿De qué viven? Del narcotráfico, de la minería ilegal, de la extorsión, del secuestro”.

Asimismo, explicó que el reclutamiento forzado, especialmente de menores, se ha incrementado enormemente.

Alarmantes cifras de reclutamiento de menores en Colombia

De acuerdo con el ministro de Defensa, las disidencias de ‘Iván Mordisco’ podrían tener en algunos sectores hasta un 37% de menores en sus filas, una proporción que evidencia la dependencia de estas estructuras respecto a la captación de jóvenes vulnerables.

En la organización de alias Calarcá, las cifras se ubican en torno al 15%, mientras que el ELN alcanzaría un 10% y el Clan del Golfo alrededor del 5%.

Para el ministro estas cifras no son solo indicadores de presencia criminal, sino señales del modus operandi de estas organizaciones que se reduce a reclutar menores porque es más fácil y porque de alguna manera adquieren mayor poder con ellos.

¿Asesinatos perpetrados por grupos armados a manos de menores?

Aquí no estamos hablando de niños. Estamos hablando de menores combatientes.

Sánchez también advirtió que, si la proporción de menores en las filas es tan alta, los efectos del accionar criminal se explican en esa misma medida. E

Dijo, además, que hasta el 30% de los asesinatos cometidos por disidencias como las de 'Mordisco' podrían estar siendo ejecutados por menores combatientes.