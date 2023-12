Ministro de Defensa: “Retención con fines económicos y extorsivos es secuestro”

Luego de que el comandante del ELN y miembro de la mesa de negociaciones de paz con el Gobierno Nacional, Antonio García, asegurara a través de su cuenta de X que esta guerrilla no incurre en el delito de secuestro, el ministro de Defensa, Iván Velásquez se refirió al tema y precisó que efectivamente sí lo es.

En las últimas horas, García hizo una publicación que generó críticas tras indicar que el ELN no secuestra: “El ELN no hace secuestros. Hay diferentes acciones de privación de la libertad, pero son diferentes: prisioneros, rehenes, retenidos, secuestrados y desaparecidos. El ELN solo hace prisioneros y retenidos”.

Frente a esta situación, el ministro de Defensa dijo que no hay discusión en cuanto a los términos que definen el secuestro como una práctica criminal:

Esa retención se llama secuestro y está dentro de la definición de secuestro extorsivo.

Retención extorsiva es secuestro

Sobre el mediodía de este 7 de diciembre el ministro Velásquez se refirió al polémico mensaje y dejó claro que el ELN sí secuestra: “El que retenga, sustraiga, arrebate… Esos son los verbos que utiliza la definición de secuestro. Cuando esa retención se está haciendo con fines económicos, extorsivos como los que realiza el Ejército de Liberación Nacional (ELN), esa retención se llama secuestro y está dentro de la definición de secuestro extorsivo”.

El que retenga personas con fines extorsivos, eso se llama secuestro, no vamos a entrar en discusiones de términos, eso es secuestro.

De acuerdo con el jefe de la cartera de Defensa “Todas estas personas que están en poder del ELN, por cuya libertad se exige una recompensa están secuestrados, como lo dice, además, el comisionado de Paz, y en eso no hay ninguna discusión y no tenemos que ponernos a debatir en términos de lo que significa o no significa, esos son secuestros”.

Colombia un país minado: Ministro de Defensa

Al mismo tiempo, el ministro reconoció que el país está minado y habló de cómo en El Plateado las labores de desminados son tan complejas que por día solo pueden avanzar metros.

El país está minado. Hay muchas zonas del territorio.

“En El Plateado a mí me reportaban, a veces en un día, ya avanzamos 10 metros y desactivamos tanta cantidad de artefactos explosivos. Todo esto es un proceso de planeación que debe ser con seguridad”, aseguró.

Defensor del Pueblo llamó “cinismo” las declaraciones de Antonio García

“El cinismo tiene rostro en un país que reclama la paz”, así fue como el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, calificó como negativo y desafortunado el pronunciamiento del comandante del ELN, Antonio García, al asegurar que esa guerrilla no hace secuestros, sino que “hace prisioneros y retenidos”.

Camargo Assis insistió en que el grupo armado ilegal debe no solo dejar de secuestrar, también tiene que renunciar al flagelo del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes