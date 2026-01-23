Ministro de la Igualdad pide disculpas a sargento que agredió verbalmente hace 14 años en Toribío

Un episodio que marcó la memoria colectiva de los colombianos encontró un desenlace conciliatorio más de una década después. El ministro de la Igualdad, Alfredo Acosta Zapata, ofreció disculpas públicas al sargento Rodrigo García por los insultos proferidos durante un operativo militar en Toribío, Cauca, en 2011.

El video de aquel momento, donde se observa a Acosta increpando duramente a uniformados del Ejército Nacional, volvió a circular masivamente en redes sociales tras el nombramiento del líder indígena como ministro. Las imágenes mostraban al entonces joven sargento García visiblemente afectado por el maltrato verbal recibido.

Un gesto de reconciliación inesperado

En diálogo con la emisora La FM, el ministro Acosta Zapata ofreció disculpas directas al sargento García y a su familia por los hechos ocurridos hace más de una década. “Hoy se escribe un nuevo capítulo”, señalaron fuentes cercanas al encuentro, destacando el gesto de reconciliación entre ambos protagonistas.

La respuesta del sargento García sorprendió a la opinión pública. Lejos de mantener resentimientos, aceptó las disculpas y felicitó al ministro por su designación al frente de la cartera de la Igualdad. Este gesto fue interpretado como una muestra de disposición al diálogo y a la superación de diferencias históricas.

Debate público y memoria colectiva

El incidente original se produjo en medio de tensiones entre comunidades indígenas y la Fuerza Pública en el norte del Cauca, una región marcada por complejas dinámicas sociales y de orden público. Las imágenes del sargento García llorando mientras era confrontado por miembros de la comunidad liderada por Acosta quedaron grabadas en la memoria de miles de colombianos.

La viralización del video tras el nombramiento ministerial generó intensos debates en redes sociales sobre el pasado del funcionario y su idoneidad para el cargo. Sin embargo, el encuentro entre ambos abre una puerta a la reconciliación y al entendimiento.

Este episodio marca un precedente significativo en un país que busca constantemente espacios de diálogo entre sectores históricamente enfrentados. La disposición de ambas partes para superar un hecho doloroso refleja la posibilidad de construir puentes pese a las diferencias.