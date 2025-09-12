Ministro de la Igualdad enfrenta prueba crucial en el Congreso en medio de polémica por chats revelados

El ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián, enfrenta este martes una de las jornadas más decisivas desde que llegó al cargo. Las Comisiones Primeras de Senado y Cámara debatirán la continuidad del Ministerio de la Igualdad, en medio de cuestionamientos políticos y una fuerte polémica que estalló el fin de semana tras la publicación de unos chats que comprometen al entonces viceministro encargado de Diversidades, Dumar Guevara.

RELACIONADO Juan Carlos Florián se habría identificado con género masculino cuando aplicó al Minigualdad

Chats con insultos desataron crisis interna en el Ministerio

El diario El Colombiano reveló una serie de conversaciones en las que Guevara se refiere con palabras soeces a Andrea Petro, hija del presidente Gustavo Petro, y a Mary Luz Herrán, exesposa del mandatario. Según el medio, ambas visitaron las oficinas del Ministerio en agosto pasado para proponer su participación en charlas y foros sobre migración y discapacidad. Sin embargo, el funcionario habría impedido la reunión con el ministro Florián.

Uno de los chats citados por el periódico dice: “Viene la Andrea Petro a las 10 a. m. dizque a saludar a la Charlotte. Ojo que no vaya a ocurrírsele al ministro salirle. Yo ya tengo a Juan (Florián) quieto para que no vaya a quemarse”.

En otro mensaje, el lenguaje sube de tono: “Erda esas perras siguen aplonadas aquí en el piso 19 (…) Yo no dejé llegar a Juan (Florián) al Ministerio hasta que se largaron”.

Y un tercer fragmento agrega insultos hacia ambas mujeres, mencionando incluso supuestas denuncias y señalamientos personales.

Según fuentes del Ministerio, la filtración golpeó con fuerza al ministro Florián, descrito como un funcionario que no tolera el irrespeto ni el maltrato, menos aún en una cartera cuya misión es promover la igualdad y la dignidad de las personas. El presidente Petro, tras conocer los chats, dialogó con Florián y se solicitó de inmediato la renuncia de Guevara, algo que se formalizó el mismo día de la publicación.

Debate clave para la supervivencia del Ministerio

En medio de esta polémica, el ministro llega al Congreso para defender la continuidad del Ministerio de la Igualdad más allá del 7 de agosto, fecha en la que culmina el actual Gobierno. Florián planea exponer cifras de ejecución y avances en programas para poblaciones vulnerables, bajo la premisa de que la entidad es necesaria para consolidar políticas sociales que ya están en marcha.

A su vez, se refirió a otro punto mencionado por El Colombiano: un contrato por $55 mil millones firmado por Guevara con la empresa de logística Publicidad Móvil de Colombia. En el Ministerio sostienen que la contratación fue realizada a través de Fiduagraria, que no hubo injerencia indebida y que la decisión respondió a la necesidad de contar con logística para atender a las poblaciones vulnerables. Todo el expediente —dicen— está disponible para los entes de control.

La sesión está programada para las 9 de la mañana, y será determinante no solo para el ministro Florián, sino para el futuro institucional de una de las carteras más debatidas del actual Gobierno.