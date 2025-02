Luego del Consejo de ministros en el que varios jefes de cartera mostraron su descontento con las recientes decisiones del presidente Gustavo Petro, este viernes en la Cámara de Representantes surgió una nueva polémica.

Polémica en el Congreso: ministros no llegaron a sesión citada para revisar decretos del Catatumbo

Esto por la inasistencia de ministros clave a un debate crucial sobre la crisis en el Catatumbo.

Una comisión accidental del Congreso, encargada de supervisar el estado de conmoción decretado por el Gobierno y los decretos emitidos el pasado 5 de febrero para atender la situación en la región, se vio frustrada por la ausencia de funcionarios de alto nivel.

Representantes de partidos de oposición e independientes manifestaron su molestia por la falta de presencia ministerial.

Además, argumentaron que esta ausencia obstaculiza su labor de veeduría sobre las acciones del gobierno en respuesta a la crisis.

“Quiero sentar mi llamado a protesta que esto es un tema supremamente delicado. Yo creo que tiene que ser lo más importante y de lo que tiene que estar hablando el Gobierno Nacional, y es lamentable que hoy no hagan presencia todos los ministros y directores que se citaron porque necesitamos respuestas ya", aseguró Juan Felipe Corzo, representante del partido Centro Democrático.

Por su parte, Wilmer Carrillo, representante del Partido de la U, dijo "que no hagan presencia en este recinto el día de hoy me parece muy triste y me parece de mal gusto”.

¿Nuevos diálogos de paz con el ELN?

Entretanto, uno de los actores que sí asistió a la cita fue el Comisionado de Paz, Otty Patiño, quien se abstuvo de comentar sobre los decretos, alegando que no recibió preguntas específicas sobre el tema.

En medio de la controversia, el Comisionado de Paz abordó brevemente el tema de los diálogos con el ELN. Aunque confirmó que las negociaciones están suspendidas, insinuó la posibilidad de futuros avances, mencionando a los ministros de paz.