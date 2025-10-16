Daniel Quintero no podría ser candidato presidencial: advertencia de la MOE

La renuncia de Daniel Quintero a la consulta presidencial del Pacto Histórico, programada para próximo 26 de octubre, ha generado un debate sobre su elegibilidad para futuras contiendas electorales.

Daniel Quintero se retiró de la consulta del Pacto Histórico

Según un análisis de la Misión de Observación Electoral, el exalcalde de Medellín podría enfrentar obstáculos legales para presentarse como candidato en las elecciones de 2026.

La MOE señala que, a pesar de su renuncia, Quintero continuará apareciendo en el tarjetón electoral, ya que su registro ante la Registraduría Nacional del Estado Civil permanece vigente.

Esta situación ha creado un limbo jurídico que podría impedir su participación en otros procesos electorales durante el próximo ciclo.

“La Registraduría Nacional del Estado Civil expidió un calendario y la fecha de cierre de estas inscripciones era el 26 de septiembre del 2025 y todas las personas que quedaron inscritas en ese periodo, pues son precandidatos”, indicó Frey Alejandro Muñoz, subdirector de la MOE.

En respuesta a esta controversia, la MOE hizo hecho un llamado a los candidatos para que tomen con seriedad los procesos electorales.

“La idea de las consultas es que también los precandidatos le den seriedad a la misma. No es que si un precandidato suscribe y ve que de pronto ya no le conviene o que no le está yendo muy bien, se baje de la misma y luego participa en otro partido político. La regulación de las consultas precisamente busca evitar ello y que estas primarias, si se entiende de esa manera, pues tengan unos efectos a la hora de definir candidaturas porque se trata de una depuración de todas las personas que pueden tener algún interés de participar en un proceso electoral”, añadió Muñoz.

MOE: Daniel Quintero no podrá ser candidato presidencial

Por su parte, Daniel Quintero ha manifestado su intención de continuar aspirando a las elecciones presidenciales.

“Al no ser una consulta partidista, la ley no permite que después de ganar la consulta pueda participar en otra consulta interpartidista como la que vamos a realizar el próximo año", explicó el exalcalde.

Sin embargo, el equipo jurídico de Quintero continúa analizando todas las opciones legales de cara a las elecciones del próximo año.