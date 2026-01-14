MOE pide al CNE actuar con firmeza frente a la violencia política contra las mujeres

La Misión de Observación Electoral (MOE) hizo un llamado urgente al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que ejerza con mayor rigor sus funciones de prevención y sanción frente a la violencia política que enfrentan las mujeres en el país, en especial durante los periodos de campaña electoral.

La organización advirtió que en estos contextos se incrementan las agresiones dirigidas a deslegitimar la participación femenina en la política, a través de ataques personales, señalamientos sobre la apariencia física y la sexualización de la imagen de las candidatas, entre otras formas de violencia simbólica y psicológica que afectan el debate democrático.

Según la MOE, el país sigue mostrando cifras importantes en materia de equidad de género en política.

Para las elecciones al Congreso de 2026, la proporción de hombres y mujeres en las candidaturas se mantiene igual que en 2022: el 60 % de los aspirantes son hombres y el 40 % mujeres, lo que evidencia que no se han logrado avances sustanciales en la representación femenina.

En el caso de la Cámara de Representantes, incluso se registró una disminución en el número de candidatas, que pasó de 771 en 2022 a 742 en 2026, una caída del 4 %. Este retroceso ocurre pese a la entrada en vigor de la Ley 2424 de 2024, que obliga a que las listas que eligen menos de cinco curules incluyan al menos una mujer, una exigencia que antes no aplicaba en 19 de los 32 departamentos del país.

Para el Senado, las brechas también son evidentes. De las 16 listas inscritas, solo seis están encabezadas por mujeres.

La directora de la MOE, Alejandra Barrios, señaló que en una democracia las mujeres deben participar plenamente del debate público y que intentar excluirlas mediante violencia simbólica o psicológica no solo afecta sus derechos, sino que empobrece la discusión política y refuerza estereotipos de género.

La organización recordó además que desde 2025 Colombia cuenta con un marco normativo específico para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres en política, por lo que corresponde al Consejo Nacional Electoral garantizar su aplicación efectiva.

En ese sentido, la MOE insistió en la necesidad de que el CNE actúe con determinación para proteger a las candidatas y asegurar condiciones reales de igualdad y participación en los procesos electorales.