Diego Molano ratificó que el operativo en Putumayo fue contra ‘narcococaleros’

Frente a los hechos ocurridos el pasado 28 de marzo en la vereda Alto Remanso, municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo, en medio de un operativo militar del Ejército Nacional en el que se dio de baja a 11 personas, el ministro de Defensa, Diego Molano, coincidió con la declaraciones del presidente Iván Duque en que los fallecidos hacían parte de organizaciones criminales.

Tras el operativo militar, la comunidad denunció que el ataque se perpetró contra la población civil. Frente a esto, el Gobierno Nacional desmintió tal teoría y aseguró que los caídos eran miembros de grupos armados vinculados al narcotráfico.

En contexto: Con video Ejército Nacional busca probar que operación en Putumayo fue legítima

Respecto a lo que la sociedad civil ha catalogado como una masacre, Diego Molano, inicialmente había fijado su posición a través de un trino en su cuenta de Twitter donde respaldó la versión del Ejército colombiano:

Ejército Nacional informa: operativo no fue contra campesinos, sino disidencias Farc. No fue contra inocentes indígenas, sino narcococaleros. No fue en bazar, sino contra criminales que atacaron soldados. Defendemos a colombianos. #PetroEmbustero de qué lado está? #OperacionLegitima