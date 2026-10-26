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Fingían ser de Clan del Golfo para amenazar y extorsionar a campesinos en Puerto Salgar

Capturaron a alias Cáceres, Costeño, Barbas y Mateo, señalados de extorsiones a campesionos. Les incautaron armas, municiones, celulares y una moto.

Fingían ser de Clan del Golfo para amenazar y extorsionar a campesinos en Puerto Salgar
Foto: Policía Nacional

Yhonay Díaz

octubre 26 de 2026
06:58 a. m.
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Cuatro hombres fueron capturados en zona rural de Puerto Salgar, Cundinamarca, señalados de integrar una banda amenazaba con armas de fuego y haciéndose pasar por miembros del Clan del Golfo para extorsionar a campesinos del Bajo Magdalena.

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De acuerdo con el informe de la Policía, las capturas se realizaron en flagrancia durante dos diligencias de registro y allanamiento en la vereda La Ceiba, donde fueron detenidos alias Cáceres, Costeño, Barbas y Mateo.

Las autoridades les atribuyen actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes y la extorsión a habitantes de sectores rurales.

De acuerdo con las investigaciones, los señalados se habrían presentado como integrantes del Bloque Oliverio Isaza, del Clan del Golfo, para intimidar a sus víctimas y desarrollar estas conductas ilícitas.

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Campesinos tenían dos años siendo víctimas de extorsión en Puerto Salgar

Los cuatro capturados tendrían una trayectoria criminal de dos años y operaban principalmente en las veredas La Ceiba, La Colombia y Remolinos, además de los corregimientos de Puerto Libre y Puerto Bogotá.

La utilización del nombre del Clan del Golfo habría sido parte de la estrategia para ejercer presión sobre los campesinos de la zona y cumplir los objetivos de sus extorsiones amenazándolos.

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Lo que les incautaron a los extorsionistas que fingían ser del Clan del Golfo

Durante los procedimientos fueron hallados una pistola con su proveedor y cuatro cartuchos, un cartucho para escopeta calibre 16 y una granada de fragmentación.

También fueron incautados un rifle de aire comprimido, tres teléfonos celulares y una motocicleta.

Los cuatro hombres fueron puestos a disposición de la Fiscalía para avanzar en su judicialización. La información oficial reporta su captura por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

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